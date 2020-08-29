Матч Кубка Украины не состоялся из-за поломки автобуса

Футболисты "Чернигова" по техническим причинам не смогли приехать в Винницу на поединок с "Нивой"

Матч предварительного этапа Кубка Украины по футболу между винницкой "Нивой" из Второй лиги и любительским ФК "Чернигов" в субботу, 29 августа, не состоялся. Команда из Чернигова не сумела приехать в Винницу.

"К сожалению, "Чернигов" по техническим причинам – поломка автобуса – не приехал. Дальнейшую судьбу матча – будет переигровка либо же "Нива" проходит в следующий этап – определит Украинская ассоциация футбола. 2020 год не перестает нас удивлять", – рассказали на канале Visavi Studio, который должен был транслировать поединок "Нива" – "Чернигов"

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Ранее мы писали, что возрожденный "Кривбасс" выиграл первый матч в Кубке Украины. На своем поле криворожане одолели соперников из Черкасс со счетом 4:2.

Также мы рассказывали, что в составе "Вереса" зафиксирована вспышка коронавируса перед кубковой игрой с черкасским "Днепром". В расположении тренерского штаба ровенской команды осталось только здоровых 10 футболистов.

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