Матч Кубка Украины не состоялся из-за поломки автобуса

Матч предварительного этапа Кубка Украины по футболу между винницкой "Нивой" из Второй лиги и любительским ФК "Чернигов" в субботу, 29 августа, не состоялся. Команда из Чернигова не сумела приехать в Винницу.
"К сожалению, "Чернигов" по техническим причинам – поломка автобуса – не приехал. Дальнейшую судьбу матча – будет переигровка либо же "Нива" проходит в следующий этап – определит Украинская ассоциация футбола. 2020 год не перестает нас удивлять", – рассказали на канале Visavi Studio, который должен был транслировать поединок "Нива" – "Чернигов"
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Ранее мы писали, что возрожденный "Кривбасс" выиграл первый матч в Кубке Украины. На своем поле криворожане одолели соперников из Черкасс со счетом 4:2.
Также мы рассказывали, что в составе "Вереса" зафиксирована вспышка коронавируса перед кубковой игрой с черкасским "Днепром". В расположении тренерского штаба ровенской команды осталось только здоровых 10 футболистов.
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