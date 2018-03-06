Матч "Лацио" – "Динамо" будет судить фартовый рефери

В четверг, 8 марта, в Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы. "Лацио" принимает киевское "Динамо". Сегодня стала известна судейская бригада, которая будет работать на поединке.

Главным арбитром матча "Лацио" – "Динамо" будет 33-летний Иван Кружляк из Словакии. Он уже трижды пересекался с нашими командами. И оказался фартовым.

Судил встречи Лиги Европы АИК – "Днепр" – 2:3, и "Шахтер" – "Башакшехир" – 2:0, а также товарищеский матч Украина – Израиль – 2:0.

Напомним, что в последнем туре Серии А "Лацио" минимально проиграл "Ювентусу", пропустив гол в компенсированное время.

А вот киевское "Динамо" наоборот, дважды уступая в счете, обыграло в концовке поединка "Зарю" в последнем туре первого этапа чемпионата Украины.

Ранее мы сравнивали две римские команды – "Лацио" и "Рому", с которыми украинцам предстоит встретиться в ближайшие дни еврокубках. 8 марта "Динамо" играет с "Лацио" в Лиге Европы, а уже 13 марта на том же стадионе "Шахтер" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с "Ромой".