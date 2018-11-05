Матч "МанСити" – "Шахтер" будет судить скандальный арбитр

В среду, 7 ноября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На своем поле "Манчестер Сити" принимает донецкий "Шахтер". Сегодня стало известно, что УЕФА назначил на поединок скандального для украинских болельщиков рефери Виктора Кашшаи из Венгрии.

Дело в том, что на Евро-2012 Виктор Кашшаи был главным арбитром матча Украина – Англия. Он не засчитал чистый гол украинского форварда Марко Девича, не увидев, что мяч пересек линию ворот. Украинцы проиграли англичанам и не смогли выйти в плей-офф турнира.

Кроме того, Кашшаи дважды пересекался с украинскими клубами в еврокубках. Кубок УЕФА-2006/07, 1/8 финала: "Севилья" – "Шахтер" (2:2); ЛЧ-2007/08, группа: "Динамо" – "МЮ" (2:4).

Напомним, что две недели назад в Харькове "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" – 0:3 (Сильва, 30, Ляпорт, 35, Бернарду Силва, 70).

Положение команд в группе F:

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 3 2 0 1 6-3 6 2 ЛИОН ЛИОН 3 1 2 0 7-6 5 3 ШАХТЕР ШАХТЕР 3 0 2 1 4-7 2 4 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 3 0 2 1 6-7 2



