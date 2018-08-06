Матч "Мариуполь" – "Бордо" в Лиге Европы обслужит лучший арбитр Хорватии

Сегодня, 18:24

Украинский клуб сыграет с французами 9 августа в Одессе

Фото AFP
Фото AFP

9-го августа в Одессе на стадионе "Черноморец" "Мариуполь" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы встретится с французским "Бордо". УЕФА на этот поединок назначил бригаду арбитров из Хорватии. Главным арбитром выступит Иван Бебек, его ассистенты: Томислав Петрович и Миро Гргич.

4-й арбитром будет Марин Видулин, судейским наблюдателем – Давид Малколм (Северная Ирландия), а делегатом УЕФА – Куаныш Канапьянов (Казахстан).

Иван Бебек родился 30-го мая 1977 года в Риеке. Бебек считается лучшим арбитром из Хорватии. В активе Ивана матчи группового этапа Лиги чемпионов (в том числе "Бордо" – ЧФР в сезоне 2008/09) и матчи квалификации к чемпионатам Европы и мира.

Напомним, что сегодня стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы. Но для этого украинским командам сначала нужно преодолеть третий раунд, где "Мариуполь" играет с "Бордо", а "Заря" – с "Брагой".

Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
футбол, Лига Европы, арбитр, ФК Мариуполь, Бордо

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ФК Мариуполь

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