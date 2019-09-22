Матч на миллиард: стала известна стоимость футболистов поединка "Челси" – "Ливерпуль"

Мохамед Салах - футболист с самым высоким ценником в сегодняшнем матче / Фото: AFP

В шестом туре чемпионата Англии встречаются победители еврокубков прошлого сезона – "Челси" принимает "Ливерпуль". Этот поединок носит статус центрального в туре, время начала – в 18:30 по Киеву. Главная интрига: сможет ли команда Фрэнка Лэмпарда отобрать первые в этом сезоне очки у "Ливерпуля" – единственного клуба, который одержал пять побед в пяти турах. Трансляция "Челси" – "Ливерпуль" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Интересно, что за всю историю противостояний "Челси" и "Ливерпуля" в Премьер-лиге счет по победам 20:20, еще 14 раз команды играли вничью, голы – 65:64 в пользу "Челси".

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Стали известны стартовые составы команд перед сегодняшним матчем. Посмотрим, во сколько оценивается трансферная стоимость стартовых 11 футболистов "Челси" и "Ливерпуля". Суммарно, с первых минут на поле выйдут игроки, стоимость которых оценивается в 1,2 миллиарда евро (467 миллионов "Челси" и 765 миллионов "Ливерпуль")!

"Челси": 1. Аррисабалага, 4. Кристенсен А., 28. Аспиликуэта, 29. Томори, 33. Эмерсон Палмиери, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 17. Ковачич М., 19. Маунт, 10. Виллиан, 9. Абрахам Т.

Запасные: 13. Кабальеро, 3. Алонсо М., 15. Зума, 8. Баркли, 22. Пулишич, 11. Педро, 23. Батшуайи

"Ливерпуль": 13. Адриан, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане Са., 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 32. Матип, 11. Салах

Запасные: 62. Келлехер, 12. Гомез, 20. Лаллана, 7. Милнер, 23. Шакири, 15. Окслэйд-Чемберлен, 24. Брюстер

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Смотрите, как "Челси" и "Ливерпуль" играли в матча за Суперкубок УЕФА. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, еще по голу команды забили в дополнительное время, а в серии пенальти счет был 5:4 в пользу "Ливерпуля". Видео серии 11-метровых ударов:

Все подробности в спецтеме "Челси" vs "Ливерпуль"

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