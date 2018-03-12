"Матч с "Шахтером" важен для всего Рима" – игрок "Ромы" о поединке с "горняками" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо ответил на вопросы о предстоящем ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шахтера". Компанию ему составил полузащитник Алессандро Флоренци.

- Матч с "Шахтером" очень важен и для нас, и для всего Рима. Мы хотим попасть в четвертьфинал, что раньше нам удавалось лишь трижды. Поэтому мы приложим свои лучшие усилия. Нам нужно показать свой футбол и захватить инициативу с первых минут. Если нам это удастся на протяжении всей встречи, можно рассчитывать на успех, – заявил Флоренци.

- В таких моментах команда должна непрерывно демонстрировать свои лучшие качества, я это уже неоднократно отмечал. У нас сильная команда, но если мы хотим пройти в следующий раунд, нельзя просто играть отрезками. В первом матче мы допускали ошибки в обороне, слишком много ошибок. Такого мы не можем позволить себе завтра, – сказал Ди Франческо.

- Можно ли назвать игру с "Шахтером" наиболее важным матчем сезона?

- Она очень важна для нас. Но давать такую оценку было бы преждевременно. Рад, что команда выступает на таком уровне. Надеюсь, стадион завтра послужит нам двенадцатым игроком.

- Насколько Джеко готов к матчу?

- Предпочитаю рассуждать о нем как о части коллектива. Да, хорошо иметь в составе футболиста, который может решить исход матча, но это задача всей команды – создавать для него такие моменты, где он сможет забивать экстраординарные голы.

- "Рома" любит высоко прессинговать, получится ли это с "Шахтером"?

- Прежде всего мы должны превзойти "Шахтер" в желании, быть целеустремленными и напористыми. Понимаем, что играем с техничным соперником, который знает, как доставить неприятности.

- Что бы вы сказали болельщикам перед матчем?

- "Рома" привлекает своей игрой болельщиков на стадионы. Но нам нужна не только количественная, но и качественная поддержка. Пускай люди поддерживают, даже если мы ошибаемся, а уже в конце матча они смогут оценить наши усилия. Нам нужно качество, а не только количество.

- Будете ли вы на тренировке пробивать серию пенальти?

- В футболе ко всему надо быть готовым, в том числе и к серии пенальти. Да, сегодня мы их отработаем.

- Насколько важна для вас игра против "Шахтера" с личной точки зрения?

- Я не хочу себя сравнивать с другими тренерами "Ромы" – Капелло, Спаллетти, Гарсией. Я всегда думаю не о себе, а о команде, и хочу вывести ее в четвертьфинал, потому что надеюсь, что можно будет добиться и большего. Но нужно идти к цели шаг за шагом.

- Если мы завтра увидим такую же "Рому", как в игре с "Наполи", этого окажется достаточно для прохода дальше?

- Матч с "Наполи" – один из лучших с точки зрения проявленного характера. Неплохо бы это повторить, но с более качественным футболом. "Наполи" и "Шахтер" по-разному играют в обороне. Но соглашусь, что наш матч с "Наполи" вполне можно взять за образец по многим факторам.

Первая встреча в Харькове между "Шахтером" и "Ромой" завершилась победой "горняков" (2:1). На гол Дженгиза Ундера дончане ответили точными ударами Факундо Феррейры и Фреда.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что его команда забила бы больше, если бы не вратарь "Ромы" – пресс-конференция наставника "горняков" после матча в Харькове.