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Матч "Шахтер" – "Базель" в четвертьфинале Лиги Европы: когда и где смотреть

11 августа, 15:48

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Расписание трансляций поединка "Шахтера" за выход в полуфинал Лиги Европы

Сегодня "Шахтер" попробует в третий раз в своей истории пробиться в полуфинал еврокубка – для этого нужно в четвертьфинале обыграть швейцарский "Базель". Противостояние этой стадии Лиги Европы – из одного матча, он пройдет в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проводим текстовый онлайн матча "Шахтер" – "Базель" с яркими фото со стадиона и видео-повторами голов и важных моментов встречи.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Базель":

  • канал "Футбол 1", в прямом эфире
  • сервис OLL.TV, в прямом эфире
  • канал "Футбол 2" 12 августа в 04:00, повтор
  • канал "Футбол 1" 12 августа в 11:00, повтор
  • канал "Футбол 2" 12 августа в 17:00, повтор

В тренде
"Шахтер" уничтожил "Вольфсбург" в Киеве: три гола забиты за пять минут (видео)

Эксперты фаворитом противостояния называют украинский клуб. Котировки на выход в полуфинал Лиги Европы: 1.47 на "Шахтер" и 2.80 на "Базель", а значит, вероятность прохода "горняков" оценивают в 66 процентов.

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Напомним, что обе команды пробились в плей-офф в Германии после того, как прошли немецкие клубы в 1/8 финала. "Шахтер" еще до карантина на чужом поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1, а уже после возобновления еврокубков закрепил успех в Киеве, забив три гола за пять минут. Смотрите обзор суперматча на "Олимпийском":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк где смотреть Базель

Источник: Сегодня|Спорт

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