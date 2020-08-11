Матч "Шахтер" – "Базель" в четвертьфинале Лиги Европы: когда и где смотреть

Сегодня "Шахтер" попробует в третий раз в своей истории пробиться в полуфинал еврокубка – для этого нужно в четвертьфинале обыграть швейцарский "Базель". Противостояние этой стадии Лиги Европы – из одного матча, он пройдет в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проводим текстовый онлайн матча "Шахтер" – "Базель" с яркими фото со стадиона и видео-повторами голов и важных моментов встречи.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Базель":

канал "Футбол 1", в прямом эфире

сервис OLL.TV , в прямом эфире

, в прямом эфире канал "Футбол 2" 12 августа в 04:00, повтор

канал "Футбол 1" 12 августа в 11:00, повтор

канал "Футбол 2" 12 августа в 17:00, повтор

Эксперты фаворитом противостояния называют украинский клуб. Котировки на выход в полуфинал Лиги Европы: 1.47 на "Шахтер" и 2.80 на "Базель", а значит, вероятность прохода "горняков" оценивают в 66 процентов.

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Напомним, что обе команды пробились в плей-офф в Германии после того, как прошли немецкие клубы в 1/8 финала. "Шахтер" еще до карантина на чужом поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1, а уже после возобновления еврокубков закрепил успех в Киеве, забив три гола за пять минут. Смотрите обзор суперматча на "Олимпийском":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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