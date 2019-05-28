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Матч "Шахтера" и "Динамо" 21 июля рискует не состояться: названа причина

28 мая, 17:58

Игра за Суперкубок Украины повисла в воздухе из-за политики

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" могут перенести с базовой даты проведения. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире своего шоу на FootballHub. Встреча грандов отечественного футбола запланирована на 21 июля в Одессе. В этот же день в Украине пройдут парламентские выборы. Сейчас решается, смогут ли правоохранительные органы гарантировать безопасность одновременно и на матче, и на выборах. Как известно, ранее из-за выборов президента Украины были перенесены туры УПЛ и матчи национального Кубка.

Напомним, чемпионом нынешнего первенства УПЛ, в котором осталось сыграть один тур, досрочно стал "Шахтер". При этом "горняки" обогнали "Динамо" по количеству трофеев, завоеванных за время независимости. Счет стал 34:33 в пользу "оранжево-черных". Трофейная копилка дончан насчитывает 12 чемпионств, 13 Кубков страны, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА. Тогда как киевляне завоевали 15 чемпионств, 11 Кубков и 7 Суперкубков.

В своем последнем матче, состоявшемся 22 мая, "Шахтер" и "Динамо" расписали мировую. При этом по ходу поединка у каждой из команды было удалено по игроку.

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Тег суперкубок, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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