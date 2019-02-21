Матч "Шахтера" в Германии соберет полный стадион

Болельщики выкупили все билеты на матчи 1/16 финала Лиги Европы

Вечером арена во Франкфурте будет полностью заполненной. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч "Шахтера" в Германии соберет полный стадион //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e77/220/5c6e772201c27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e77/220/5c6e772201c27.jpg 2019-02-21T12:03:04+02:00 Футбол Болельщики выкупили все билеты на матчи 1/16 финала Лиги Европы

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между немецким "Айнтрахтом" и донецким "Шахтером" вызвал небывалый ажиотаж среди болельщиков. Как сообщил официальный сайт клуба из Франкфурта, все билеты на поединок проданы! Отметим, что "Коммерцбанк-Арена" во Франкфурте вмещает 51 500 зрителей. Смотреть матч "Айнтрахт" – "Шахтер"онлайн можно на нашем сайте.

Эксперты называют немцев фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Айнтрахта" равен 2.05, тогда как на победу чемпионов Украины можно сделать ставку с коэффициентом 3.60, а на ничью – 3.75. Котировки на проход также не в пользу "Шахтера": 1.40 – 3.05.

Напомним, в первом матче "Шахтер" и "Айнтрахт" выдали боевую ничью (2:2). "Горняки" уже на 10-й минуте остались в меньшинстве, но сумели уйти от поражения. В ответном матче не сможет сыграть заработавший красную карточку Тарас Степаненко, а Максим Малышев и Валерий Бондаренко пока не готовы проводить все 90 минут.

Накануне матча главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сделал заявление: "Вы увидите храбрый и смелый "Шахтер".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Матч "Шахтера" в Германии соберет полный стадион". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.