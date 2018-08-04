Матч "Славия" – "Динамо" будет судить английский арбитр

УЕФА назначил арбитров на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между пражской "Славией" и киевским "Динамо". Поединок состоится в Праге 7 августа. Начало встречи в 20:30.

На поле стадиона "Эден Арена" команды выведет судейская бригада из Англии во главе с 39-летним Крейгом Поусоном. На матчах Премьер-лиги работает с 2013 года, арбитр ФИФА с 2015-го. Среди наиболее значимых матчей в карьере рефери – поединок за Суперкубок Англии-2016 между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" (2:1), а также финал Кубка английской лиги-2018 между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" (0:3).

С украинскими командами пересекался раньше только на уровне сборных – в 2015 году зафиксировал победу сборной Украины над Черногорией (2:0) в элит-раунде отбора на ЧЕ-2015 (U-19), а в 2017-м под наблюдением Поусона уже национальная сборная Украины в отборе на ЧМ-2018 обыграла на выезде Косово (2:0).

Ассистенты арбитра – Ли Бейтс, Ян Хассин.

Четвертый арбитр – Кристофер Кавана.

Судейский наблюдатель – Ичко Лозев (Болгария)

Делегат УЕФА – Бакар Жордания (Грузия).

Напомним, что вчера в матче чемпионата Украины "Динамо" на своем поле обыграло "Шахтер" – 1:0.