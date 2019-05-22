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Матч, ставший "бронзовым" для "Александрии": обзор поединка с "Мариуполем"

22 мая, 22:03

"Александрия" на выезде сыграла вничью с "Мариуполем" и стала недосягаемой для других претендентов на бронзовые медали

"Мариуполь" и "Александрия" сыграли вничью - 1:1. Фото ФК "Мариуполь"
"Мариуполь" и "Александрия" сыграли вничью - 1:1. Фото ФК "Мариуполь".

В 30 туре украинской Премьер-лиги главный претендент на бронзовые медали – "Александрия" – на выезде сыграла вничью с "Мариуполем" и стала недосягаемой для преследователей. Поединок 22 мая завершился со счетом 1:1. Хозяева не реализовали пенальти в дебюте поединка и первыми вышли вперед в середине первого тайма, но гости отыгрались с 11-метрового в концовке первого тайма, да еще и получили численное преимущество. Во втором тайме голов команды не забивали. Этот результат позволил "Александрии" завоевать бронзовые медали чемпионата Украины сезона 2018/19. В свою очередь, "Мариуполь" получил место в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Обзор матча "Мариуполь" – "Александрия" 1:1

"Мариуполь" – "Александрия" – 1:1 (1:1)
Голы: Пихаленок (29) – Запорожан (45, с пенальти)
Желтые карточки: Полегенько (10) – Задерака (54)
Удаление: Яворский (44)

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Горбунов (Тищенко, 81), Мишнев, Игнатенко Пихаленок, Зубков, Федорчук (Вакула, 60), Фомин (Борячук, 60)

"Александрия": Панькив, Микицей, Протасов (Шастал, 73), Пономарь, Бухал, Запорожан, Лучкевич, Ситало (Довгий, 87), Пашаев, Банада, Задерака (Гречишкин, 60)

Отметим, что вечером в среду в Харькове проходит праздничный концерт "Шахтера" в честь золотого дубля. На нашем сайте идет прямая трансляция концерта 22 мая на стадионе "Металлист".

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