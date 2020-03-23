Матч украинца Малиновского назван главным источником распространения коронавируса в Ломбардии

Поединок Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" прошел в Милане при десятках тысяч болельщиков из Бергамо

В Италии продолжает прогрессировать пандемия коронавируса. По последним данным, в этой стране зафиксировано 59 138 случаев заражения, из которых рекордные для мира 5 476 оказались смертельными.

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По информации радиостанции Cadena SER, главным источником распространения коронавируса в Ломбардии – наиболее пораженной административной области Италии – стал первый матч "Аталанты" с "Валенсией" (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся 19 февраля в Милане при полных трибунах "Сан-Сиро".

Обзор матча "Аталанта" – "Валенсия" (4:1)

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Напомним, на тот поединок, в котором в составе "Аталанты" играл и украинец Руслан Малиновский, в Милан приехали десятки тысяч болельщиков из Бергамо – города, который представляет "Аталанта".

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

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Ранее Андрей Шевченко рассказал о состоянии своих итальянских друзей, заразившихся коронавирусом – приятеля из Ломбардии, а также легендарного Паоло Мальдини. В первом случае, по словам Шевы, все было очень серьезно: "Его выписали буквально два дня назад, он был в очень тяжелом положении", – сообщил Андрей.

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