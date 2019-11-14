"Матч в Белграде – это наш рейтинг": форвард сборной Украины – об адском финале отбора в Сербии

Наш форвард Гента находится в хорошей форме и хочет завершить год победой

Автор первого гола в ворота Португалии Роман Яремчук / Фото: AFP

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Сегодня в Запорожье сборная Украины по футболу проведет товарищеский поединок с Эстонией, но игроки "сине-желтых" уже задумываются о заключительном матче отбора Евро-2020 против Сербии 17 ноября. О своих ожиданиях от дуэли в Белграде поделился украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук. Ранее мы написали, что Украину и Сербию рассудит шотландец Мэдден, который не любит красные.

Прежде всего, форвард рассказал, как будет искать мотивацию, ведь Украина уже гарантировала себе место на Евро:

"Сто процентов, что мы ответственно подойдем к матчу в Белграде. Прежде всего – это наш рейтинг. Будем ставить себе цель победить, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Хотелось бы еще раз порадовать наших болельщиков и завершить год победой. Да, мы знаем, что у сербов мощные фаны, поэтому нас ждет тяжелая игра. В каких я кондициях? Все хорошо, надо продолжать так играть и прогрессировать, чтобы закрепить то, что мы получили".

Мы уже писали, что сборная Украины потеряла двух звезд перед матчем с сербами. В заключительном матче отбора Евро-2020 команде Андрея Шевченко не помогут Марлос и Мораес.

Отметим, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок в Сербии. Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанами двух сборных.

Как мы писали ранее, тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала". Коуч балканцев Любиша Тумбакович решил, что Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта", симулировал травму, когда пропустил поединок сербов с Люксембургом. И в этот раз вообще не вызвал форварда Королевского клуба в национальную команду.

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