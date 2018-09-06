Матч Япония – Чили отменен из-за землетрясения

Товарищеский матч между сборными Японии и Чили, который был запланирован на завтра, 7 сентября, в Саппоро, отменен из-за землетрясения. Об этом сообщил официальный сайт Японской футбольной ассоциации.

Решение было принято после того, как был оценен ущерб повреждений основных инфраструктурных объектов, которые привели к перебоям в электроснабжении. Было принято решение отменить игру из-за невозможности обеспечения безопасности всех болельщиков, как хозяев, так и гостей.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на острове Хоккайдо. В результате землетрясения появилось множество повреждений домов и дорог, а также образовались оползни.

Напомним, что сегодня сборная Украины в городе Угерске-Градиште стартует в Лиге наций. Соперником нашей команды будет сборная Чехии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина.

На этой неделе состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".