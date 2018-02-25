Матч "Ювентуса" в чемпионате Италии сорвал жуткий снегопад

Сегодня, 23:29

Снегопад усилился незадолго до старта встречи


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

В рамках 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" принимал на своем поле "Аталанту", однако игра из-за сильного снегопада была отменена, сообщает Football Italia.

Снег в Турине шел на протяжении нескольких часов, но усилился незадолго до старта встречи. Матч могли провести сегодня, просто сместив начало встречи на более позднее время, но в итоге было принято решение отменить игру. Ожидается, что поединок команду проведут 13 или 14 марта.

"Ювентус" остался на втором месте, отставая от лидера турнирной таблицы "Наполи" на одно очко, но туринцы свой поединок отчетного тура против "Кальяри" проведут в понедельник, 26 февраля.

Интересно, что 28 марта команды на этом же стадионе проведут ответную встречу 1/2 финала Кубка Италии. Первая встреча в Бергамо завершилась минимальной победой "Ювентуса" – 1:0.

Ранее мы сообщали, что "Ювентус" может за полцены вернуть из "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, которого продал в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Итальянцы имеют соответственный пункт в контракте на трансфер француза.
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Аталанта

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Источник:

ua-football

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