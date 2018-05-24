Матч за Суперкубок УЕФА 2020 года пройдет в Порту

Сегодня в Киеве состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором были названы города, которые примут финалы еврокубков в сезоне-2019/20.

Финал Лиги чемпионов-2020 состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка.

А вот решающий матч Лиги Европы пройдет в Гданьске на арене, которая принимала поединки Евро-2020.

Поединок за Суперкубок УЕФА доверили Порту. Матч между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет на "Драгау". Стадион открыт в ноябре 2003 года и построен к Евро-2004. Вместимость – 52 000 зрителей. В рамках чемпионата Европы на арене прошел матч открытия, а также еще две игры группового этапа, один четвертьфинал и полуфинал.

Напомним, что в финале ЛЧ-2018 "Ливерпуль" сыграет с "Реалом". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?