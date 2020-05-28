Матч жизни для Шевченко: 17 лет назад Андрей выиграл Лигу чемпионов, забив с пенальти Буффону

Главная победа в карьере украинского обладателя "Золотого мяча". Его "Милан" в финале-2003 переиграл "Ювентус"

Ровно 17 лет назад нынешний тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко завоевал главный командный трофей в своей карьере игрока. 28 мая 2003 года на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере Шевин "Милан" выиграл финал Лиги чемпионов у "Ювентуса", при этом именно украинец забил решающий гол в серии пенальти, который принес "россонери" престижный евротрофей.

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Финал ЛЧ-2003. "Милан" – "Ювентус" – 0:0, пен 3:2

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Напомним, основное и дополнительное время финала Лиги чемпионов-2003 завершились нулевой ничьей. В серии пенальти вратарь "Ювентуса" Буффон отбил 11-метровый в исполнении экс-динамовца Кахи Каладзе. Но с решающим ударом Андрея Шевченко легендарный кипер туринцев справиться не смог, и кубок достался "Милану". Шевченко праздновал на поле "Олд Траффорда" ту самую важную в своей жизни победу, обмотавшись украинским флагом.

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

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"Еще раз и навсегда, спасибо всем, вовлеченным в то фантастическое путешествие... Прекрасные воспоминания!" – написал сегодня у себя в Instagram Андрей Шевченко, поделившись фотографиями своих незабываемых эмоций в Манчестере-2003.

INSTAGRAM

Добавим, что всего три дня назад в футболе отмечали годовщину другого легендарного финала Лиги чемпионов, решающего матча-2005, в котором "Милан", ведя по ходу встречи 3:0, проиграл "Ливерпулю" по пенальти. Причем последний 11-метровый у "россонери" не реализовал Шевченко.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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