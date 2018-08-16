Матчи чемпионата Испании будут проходить на территории США и Канады

Сегодня, 14:55

Руководство Ла Лиги стремится развивать интерес к футболу во всем мире

Матчи чемпионата Испании будут проходить на территории США и Канады

Испанская Ла Лига достигла соглашения с многонациональной компанией Relevant, в рамках которого в течение 15 лет матчи чемпионата Испании будут проводиться на территории Соединенных Штатов Америки и Канады.

В результате соглашения создана организация LaLiga North America, представляющая интересы Примеры в Северной Америке, где в 2026 году пройдет чемпионат мира. Соглашение включает в себя пункт, по которому уже в предстоящем сезоне "Барселона" или "Реал" могут провести один из каких-то матчей в США.

"Мы стремимся развивать интерес к футболу во всем мире. Это революционное соглашение, несомненно, придаст фундаментальный импульс популярности этого прекрасного вида спорта в Соединенных Штатах и Канаде", – цитирует президента Ла Лиги Хавьера Тебаса Mundo Deportivo.

Отметим, что на прошлой неделе в Марокко состоялся матч за Суперкубок Испании – "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 2:1.

А вчера в Эстонии состоялся матч за Суперкубок УЕФА – "Атлетико" обыграл "Реал" со счетом 4:2 и в третий раз в истории завоевал этот трофей.
футбол, чемпионат Испании

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Источник:

Championat.ru

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