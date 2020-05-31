Матчи каждый день: организаторы приготовили сумасшедший календарь для команд чемпионата Италии

Матчи чемпионата Италии после возобновления сезона-2019/2020 будут проводиться каждый день, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, такое сложное расписание выбрано, чтобы успеть доиграть сезон до 2 августа. Напомним, возобновление сезона в итальянской Серии А запланировано на 20 июня. При этом отмечается, что в интересах клубов и телевизионных компаний встречи будут начинаться в разное время.

Накануне также стало известно, что чемпионат Италии возобновится матчем "Аталанта" – "Сассуоло". Такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии в Италии, а "Сассуоло" провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой – против "Брешии" (3:0).

Как мы писали ранее, в Италии футболистам разрешили возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая должны быть разрешены командные занятия. Однако при обязательном тестировании два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов.

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