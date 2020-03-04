Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы проведут за закрытыми дверями из-за коронавируса

Под "карантин" попали два поединка в Испании

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока сообщил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Валенсия" – "Аталанта" и первая встреча 1/8 финала Лиги Европы "Хетафе" – "Интер" пройдут без зрителей. Вчера мы сообщали, что битву за финал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменили и новой даты нет.

"Баскетбольный матч "Валенсия" – "Олимпия Милан" 5 марта, футбольные встречи "Валенсия" – "Аталанта" 10 марта и "Хетафе" – "Интер" 19 марта, а также баскетбольный матч "Жирона" – "Венеция" в тот же день пройдут без зрителей. Эти матчи, а также любые другие, которые соответствуют этой категории, пройдут за закрытыми дверями. Это согласованная мера, предписанная органами здравоохранения других стран, включая север Италии", – сказал Рока. В тренде Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Ранее мы сообщали, что матч "Ювентуса" и "Интера" решили не проводить без зрителей и перенесли. Ориентировочно – на 13 мая.

Также мы писали, что коронавирус "захватывает" новые страны: все подробности эпидемии, карта распространения. Первый случай зафиксирован у жителя Черновицкой области.

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