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Матчи отбора на ЧМ-2022 в Азии перенесли из-за коронавируса

9 марта, 15:02

Александр Трикиша

Перенесли матчи, которые должны были пройти в конце марта и в начале июня

ФИФА перенесла матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне Азии. С соответсвующим заявлением организация выступила в понедельник. ФИФА провела консультации с Азиатской конфедерацией футбола и решила перенести на более поздние сроки матчи, которые были запланированы в два окна 23-31 марта и 1-9 июня этого года. Причиной переноса стали меры безопасности из-за распространения коронавируса.

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При этом ФИФА и АФК оставляют право национальным ассоциациям проводить матчи в обозначенные окна при условии соблюдения безопасности всех вовлеченных лиц и при соответствии требуемым стандартам.

"ФИФА и АФК продолжат оценивать ситуацию, связанную с COVID-19, и примут решение о необходимости дальнейших изменений в расписании отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в Азии. Это делается с целью защиты безопасности и здоровья всех вовлеченных лиц", – говорится в заявлении ФИФА.

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Добавим, что свою борьбу с коронавирусом начал и УЕФА. Как мы уже писали, были запрещены рукопожатия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Меры предосторожности будут действовать на матче "Вольфсбург" – "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы:

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ФИФА ЧМ-2022 коронавирус

Источник: Sportbox

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