Матчи отбора на Евро-2020 10 июня: время начала и список трансляций на ТВ

Сегодня пройдут 12 матчей отборочного этапа на чемпионат Европы по футболу

Команды сражаются за попадание на чемпионат Европы. Фото: AFP

В понедельник, 10 июня, пройдут двенадцать матчей отборочного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. На "Арене Львов" сборная Украины сыграет против Люксембурга. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Обе команды в лидерах своей группы. У нас – 7 очков, у люксембуржцев – 4.

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

Напомним, что в прошлую пятницу сборная Украины разгромила Сербию – 5:0 во Львове.

Расписание матчей 10 июня

Группа A

Чехия – Черногория

Болгария – Косово