Матчи отбора на Евро-2020 10 июня: время начала и список трансляций на ТВ
Сегодня пройдут 12 матчей отборочного этапа на чемпионат Европы по футболу
В понедельник, 10 июня, пройдут двенадцать матчей отборочного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. На "Арене Львов" сборная Украины сыграет против Люксембурга. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Обе команды в лидерах своей группы. У нас – 7 очков, у люксембуржцев – 4.
Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020
Напомним, что в прошлую пятницу сборная Украины разгромила Сербию – 5:0 во Львове.
Расписание матчей 10 июня
Группа A
Чехия – Черногория
Болгария – Косово
Группа B
Сербия – Литва – "Футбол 2", 23.40 (повтор)
Украина – Люксембург – "Футбол 1"
Группа D
Дания – Грузия
Ирландия – Гибралтар
Группа F
Испания – Швеция – "Футбол 2"
Мальта – Румыния
Фареры – Норвегия
Группа G
Польша – Израиль – "Футбол 2", 11.06 1:30 (повтор)
Латвия – Словения
Македония – Австрия
Все отборочные матчи Евро-2020 будут показаны на платной платформе oll.tv в прямом эфире.
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