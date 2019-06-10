Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Матчи отбора на Евро-2020 10 июня: время начала и список трансляций на ТВ

10 июня, 13:51

Сегодня пройдут 12 матчей отборочного этапа на чемпионат Европы по футболу

Команды сражаются за попадание на чемпионат Европы
Команды сражаются за попадание на чемпионат Европы. Фото: AFP

В понедельник, 10 июня, пройдут двенадцать матчей отборочного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. На "Арене Львов" сборная Украины сыграет против Люксембурга. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Обе команды в лидерах своей группы. У нас – 7 очков, у люксембуржцев – 4.

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

Напомним, что в прошлую пятницу сборная Украины разгромила Сербию – 5:0 во Львове.

Расписание матчей 10 июня

Группа A

Чехия – Черногория

Болгария – Косово

N

 Команды

ИВНПМО
1 АНГЛИЯ220010-16
2 ЧЕХИЯ21012-63
3 КОСОВО20202-22
4 БОЛГАРИЯ30213-42
5 ЧЕРНОГОРИЯ30213-62

Группа B

Сербия – Литва – "Футбол 2", 23.40 (повтор)

Украина – Люксембург – "Футбол 1"

N

 Команды

ИВНПМО
1 УКРАИНА32107-17
2 ЛЮКСЕМБУРГ31114-44
3 ПОРТУГАЛИЯ20201-12
4 ЛИТВА20112-31
5 СЕРБИЯ20111-61

Группа D

Дания – Грузия

Ирландия – Гибралтар

N

 Команды

ИВНПМО
1 ИРЛАНДИЯ32103-17
2 ШВЕЙЦАРИЯ21105-34
3 ГРУЗИЯ31023-33
4 ДАНИЯ20204-42
5 ГИБРАЛТАР20020-40

Группа F

Испания – Швеция – "Футбол 2"

Мальта – Румыния

Фареры – Норвегия

N

 Команды

ИВНПМО
1 ИСПАНИЯ33008-29
2 ШВЕЦИЯ32108-47
3 РУМЫНИЯ31117-54
4 МАЛЬТА31022-63
5 НОРВЕГИЯ30216-72
6 ФАРЕРЫ30033-100

Группа G

Польша – Израиль – "Футбол 2", 11.06 1:30 (повтор)

Латвия – Словения

Македония – Австрия

N

 Команды

ИВНПМО
1 ПОЛЬША33004-09
2 ИЗРАИЛЬ32108-37
3 МАКЕДОНИЯ31114-34
4 АВСТРИЯ31023-53
5 СЛОВЕНИЯ30212-32
6 ЛАТВИЯ30031-80

Все отборочные матчи Евро-2020 будут показаны на платной платформе oll.tv в прямом эфире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Матчи отбора на Евро-2020 10 июня: время начала и список трансляций на ТВ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Ушел из жизни российский актер Александр Кузнецов

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Найден новый суперпродукт, который способен оздоровить организм

Харьковской компании запретили производство «Цитрамона»

После инаугурации Зеленского Супрун покинула Украину: причины

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Португалия выиграла первую в истории Лигу наций и 10,5 млн евро, одолев дома Голландию

Вчера, 23:43

Криштиану Роналду не забил, но и без его голов в решающей игре хозяева Финала четырех пополнили свою коллекцию трофеев

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

Вчера, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

Вчера, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

8 июня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до полуфинала

Зеленского предупредили о приближении Третьего Майдана

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь