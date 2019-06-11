Матчи отбора на Евро-2020 11 июня: время начала и список трансляций на ТВ

Сегодня пройдут 13 матчей отборочного этапа на чемпионат Европы по футболу

Борьба за попадание на Евро-2020. Фото: AFP

Во вторник, 11 июня, пройдут тринадцать матчей отборочного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Это будут последние игры национальных команд перед летним перерывом. Возобновится отбор лишь в начале сентября.

Напомним, что вчера сборная Украины обыграла Люксембург и ушла на каникулы лидером своей группы

Расписание матчей 11 июня

Группа I

17:00. Казахстан – Сан-Марино – "Футбол 1"

21:45. Россия – Кипр

21:45. Бельгия – Шотландия – "Футбол 1"