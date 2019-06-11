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Матчи отбора на Евро-2020 11 июня: время начала и список трансляций на ТВ

11 июня, 15:48

Сегодня пройдут 13 матчей отборочного этапа на чемпионат Европы по футболу

Борьба за попадание на Евро-2020
Борьба за попадание на Евро-2020. Фото: AFP

Во вторник, 11 июня, пройдут тринадцать матчей отборочного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Это будут последние игры национальных команд перед летним перерывом. Возобновится отбор лишь в начале сентября.

Напомним, что вчера сборная Украины обыграла Люксембург и ушла на каникулы лидером своей группы

Расписание матчей 11 июня

Группа I

17:00. Казахстан – Сан-Марино – "Футбол 1"

21:45. Россия – Кипр

21:45. Бельгия – Шотландия – "Футбол 1"

N

 Команды

ИВНПМО
1 БЕЛЬГИЯ33008-19
2 РОССИЯ320114-36
3 ШОТЛАНДИЯ32014-46
4 КИПР31026-43
5 КАЗАХСТАН31023-73
6 САН-МАРИНО30030-160

Группа E
   
19:00. Азербайджан – Словакия – "Футбол 2"

21:45. Венгрия – Уэльс

N

 Команды

ИВНПМО
1 ВЕНГРИЯ32015-46
2 ХОРВАТИЯ32015-46
3 СЛОВАКИЯ21012-13
4 УЭЛЬС21012-23
5 АЗЕРБАЙДЖАН20022-50

Группа C

21:45. Германия – Эстония     
    
21:45. Беларусь – Сев. Ирландия

N

 Команды

ИВНПМО
1 С.ИРЛАНДИЯ33006-29
2 ГЕРМАНИЯ22005-26
3 ГОЛЛАНДИЯ21016-33
4 ЭСТОНИЯ20021-40
5 БЕЛАРУСЬ30031-80

Группа H
    
21:45. Исландия – Турция
    
21:45. Андорра – Франция

21:45. Албания – Молдова

N

 Команды

ИВНПМО
1 ТУРЦИЯ33008-09
2 ФРАНЦИЯ32018-36
3 ИСЛАНДИЯ32013-46
4 АЛБАНИЯ31023-33
5 МОЛДОВА31022-83
6 АНДОРРА30030-60

Группа J
    
21:45. Италия – Босния – "Футбол 2"

21:45. Греция – Армения

21:45. Лихтенштейн – Финляндия

N

 Команды

ИВНПМО
1 ИТАЛИЯ330011-09
2 ФИНЛЯНДИЯ32014-26
3 ГРЕЦИЯ31114-54
4 БОСНИЯ31114-54
5 АРМЕНИЯ31024-43
6 ЛИХТЕНШТЕЙН30030-110

Все отборочные матчи Евро-2020 будут показаны на платной платформе oll.tv в прямом эфире.

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Тег футбол, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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