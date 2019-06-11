Матчи отбора на Евро-2020 11 июня: время начала и список трансляций на ТВ
Сегодня пройдут 13 матчей отборочного этапа на чемпионат Европы по футболу
Во вторник, 11 июня, пройдут тринадцать матчей отборочного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Это будут последние игры национальных команд перед летним перерывом. Возобновится отбор лишь в начале сентября.
Напомним, что вчера сборная Украины обыграла Люксембург и ушла на каникулы лидером своей группы
Расписание матчей 11 июня
Группа I
17:00. Казахстан – Сан-Марино – "Футбол 1"
21:45. Россия – Кипр
21:45. Бельгия – Шотландия – "Футбол 1"
Группа E
19:00. Азербайджан – Словакия – "Футбол 2"
21:45. Венгрия – Уэльс
Группа C
21:45. Германия – Эстония
21:45. Беларусь – Сев. Ирландия
Группа H
21:45. Исландия – Турция
21:45. Андорра – Франция
21:45. Албания – Молдова
Группа J
21:45. Италия – Босния – "Футбол 2"
21:45. Греция – Армения
21:45. Лихтенштейн – Финляндия
Все отборочные матчи Евро-2020 будут показаны на платной платформе oll.tv в прямом эфире.
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