Матчи отбора на Евро-2020 8 июня: время начала и список трансляций на ТВ

Сегодня пройдут еще 13 матчей отборочного этапа на чемпионат Европы

Фото: AFP

В субботу, 8 июня, пройдут еще 13 матчей отборочного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Наиболее интересными обещают стать поединок команд группы Е Хорватия – Уэльс, и встреча представителей группы Н Турция – Франция. Напомним, вчера сборная Украины разгромила Сербию 5:0 во Львове.

Расписание матчей отбора на Евро-2020 8 июня:

16:00 Исландия – Албания – Футбол-1,Oll.tv

16:00 Хорватия – Уэльс – Футбол-2,Oll.tv

19:00 Азербайджан – Венгрия – Футбол-2,Oll.tv

19:00 Армения – Лихтенштейн – Oll.tv

19:00 Молдова – Андорра – Oll.tv

19:00 Россия – Сан-Марино – Oll.tv

19:00 Финляндия – Босния и Герцеговина – Футбол-1, Oll.tv

19:00 Эстония – Северная Ирландия – Oll.tv

21:45 Беларусь – Германия – Футбол-1, Oll.tv

21:45 Бельгия – Казахстан – Oll.tv

21:45 Греция – Италия – Oll.tv

21:45 Турция – Франция – Футбол-2, Oll.tv

21:45 Шотландия – Кипр – Oll.tv

Из-за проведения дебютного сезона Лиги наций система отбора на чемпионат Европы немного изменилась. Как и раньше в финальную часть Евро-2020 попадут по две лучшие команды из каждой группы. Еще четыре путевки разыграют в стыковых матчах 16 команд-победителей групп Лиги наций. Если эти сборные уже гарантировали себе путевку на Евро-2020, то их место займет команда, финишировавшая следом в группе Лиги нац

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