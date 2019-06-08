Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Матчи отбора на Евро-2020 8 июня: время начала и список трансляций на ТВ

8 июня, 15:49

Сегодня пройдут еще 13 матчей отборочного этапа на чемпионат Европы

Фото: AFP

В субботу, 8 июня, пройдут еще 13 матчей отборочного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Наиболее интересными обещают стать поединок команд группы Е Хорватия – Уэльс, и встреча представителей группы Н Турция – Франция. Напомним, вчера сборная Украины разгромила Сербию 5:0 во Львове.

Расписание матчей отбора на Евро-2020 8 июня:

16:00 Исландия – Албания – Футбол-1,Oll.tv

16:00 Хорватия – Уэльс – Футбол-2,Oll.tv

19:00 Азербайджан – Венгрия – Футбол-2,Oll.tv

19:00 Армения – Лихтенштейн – Oll.tv

19:00 Молдова – Андорра – Oll.tv

19:00 Россия – Сан-Марино – Oll.tv

19:00 Финляндия – Босния и Герцеговина – Футбол-1, Oll.tv

19:00 Эстония – Северная Ирландия – Oll.tv

21:45 Беларусь – Германия – Футбол-1, Oll.tv

21:45 Бельгия – Казахстан – Oll.tv

21:45 Греция – Италия – Oll.tv

21:45 Турция – Франция – Футбол-2, Oll.tv

21:45 Шотландия – Кипр – Oll.tv

Из-за проведения дебютного сезона Лиги наций система отбора на чемпионат Европы немного изменилась. Как и раньше в финальную часть Евро-2020 попадут по две лучшие команды из каждой группы. Еще четыре путевки разыграют в стыковых матчах 16 команд-победителей групп Лиги наций. Если эти сборные уже гарантировали себе путевку на Евро-2020, то их место займет команда, финишировавшая следом в группе Лиги нац

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Матчи отбора на Евро-2020 8 июня: время начала и список трансляций на ТВ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малиновский – о разгроме Сербии: "Скажу честно, не ожидал, что мы забьем столько мячей"

Сегодня, 14:22

Украинский полузащитник записал на свой счет две результативные передачи

Матвиенко: "Мы планку подняли, и теперь обязаны держать ее на уровне в матче с Люксембургом"

Сегодня, 14:09

Защитник сборной Украины – о победе над сербами в отборе на Евро-2020

Главного тренера сборной Черногории уволили за демарш перед матчем с Косово

Сегодня, 13:29

Наставник и несколько игроков отказались играть с Косово

Александр Зинченко поцеловал журналистку после феерической победы над Сербией

Сегодня, 13:11

Футболист сборной Украины не сдержал эмоций во время флеш-интервью

Яремчук: "Сейчас не нужно сильно радоваться. Следующая игра с Люксембургом"

Сегодня, 12:00

Нападающий рад, что сумел забить первый гол за сборную в своем родном городе

Цыганков: "Играть на таком стадионе – одно удовольствие"

Сегодня, 11:38

Один из героев встречи с балканцами – о победе в матче отбора на Евро-2020

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Ученые назвали овощ для снижения давления

Умер актер Кузнецов, сыгравший "Джека Восьмеркина"

Украинцев предупредили об очередной автомобильной афере

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Сегодня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

Вчера, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

6 привычек, которые программируют на бедность

Назван лучший способ остановить старение мозга
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь