Матчи среды в Лиге чемпионов: расписание и результаты

Сегодня, 13:50

"Реал" – "Рома", "Валенсия" – "Ювентус", "Бенфика" – "Бавария" и другие игры первого тура ЛЧ 19 сентября

&quot;Реал&quot; примет &quot;Рому&quot; в первом туре Лиги чемпионов. Фото AFP
"Реал" примет "Рому" в первом туре Лиги чемпионов. Фото AFP

В среду, 19 сентября, продолжается первый тур группового этапа Лиги чемпионов. Первые матчи сыграют представители четырех групп. По новым правилам, время начала поединков будет разведено. Две встречи начнутся в 19:55, остальные матчи пройдут с 22:00.

Среди команд, которые свой матч начнут раньше, будет и единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов. "Шахтер" сыграет с "Хоффенхаймом" в Харькове на стадионе "Металлист", мы проводим онлайн-трансляцию поединка с фото и видео-повторами голов.

Группа Е

19:55 "Аякс" – АЕК
Букмекеры: 1.40 – 4.70 – 9.50

22:00 "Бенфика" – "Бавария"
Букмекеры: 7.00 – 4.50 – 1.50

Группа F

19:55 "Шахтер" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 1.92 – 3.75 – 4.00

22:00 "Манчестер Сити" – "Лион"
Букмекеры: 1.20 – 8.00 – 13.5

Группа G

22:00 "Реал" – "Рома"
Букмекеры: 1.30 – 5.70 – 9.80

22:00 "Виктория" – ЦСКА Москва
Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.75

Группа Н

22:00 "Валенсия" – "Ювентус"
Букмекеры: 4.00 – 3.45 – 2.00

22:00 "Янг Бойз" – "Манчестер Юнайтед"
Букмекеры: 5.50 – 3.95 – 1.67

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
Лига чемпионов, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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