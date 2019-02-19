Матчи вторника в Лиге чемпионов: "Барсе" сказали не шутить с "Лионом"

В Англию "Бавария" улетела без защитника Боатенга и Рибери, а "Барселона" во Франции не рассчитывает на помощь Артура, Вермалена и Юмтити

"Барселона" готовится к матчу с "Лионом". Фото: AFP

Матчи вторника в Лиге чемпионов: "Барсе" сказали не шутить с "Лионом" Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ba8/4a9/5c6ba84a96f21.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ba8/4a9/5c6ba84a96f21.jpg 2019-02-19T08:55:45+02:00 Футбол В Англию "Бавария" улетела без защитника Боатенга и Рибери, а "Барселона" во Франции не рассчитывает на помощь Артура, Вермалена и Юмтити

Немецкая "Бавария" – один из самых частых гостей в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это уже ее 15-й раз, больше только у "Реала", испанцы сражаются за четвертьфинал уже в 16-й. А соперник у чемпиона Германии – финалист прошлой ЛЧ - "Ливерпуль". Эта встреча станет для клубов первой со времен Суперкубка УЕФА 2001 года, когда трофей подняли мерсисайдцы. А вот Клопп в бытность тренера "Боруссии" Д часто сталкивался с "Баварией" – 29 матчей, успел и финал ЛЧ ей отдать, и Кубок Германии вырвать.

"Люди считают, что мы можем одолеть "Баварию". Нужно доказать это, – заявил Юрген. – Левандовский? Сделаем все, чтобы у него не было шансов проявить себя. По травмированным: Вейналдум тренируется и выглядит хорошо. Шакири близок к готовности сыграть, а Ловрен может получить свой шанс. По нему будем решать в последний момент".

В Англию "Бавария" улетела без защитника Жерома Боатенга, у которого проблемы с желудком. Не полетел и Франк Рибери. В ночь на понедельник француз стал отцом и отправился к своей жене. Вскоре он должен присоединиться к партнерам, но его участие в матче пока под вопросом. Не поможет мюнхенцам и дисквалифицированный Томас Мюллер. Выход Комана – под вопросом. Мы проведем текстовый онлайн матча "Ливерпуль" – "Бавария" с фото и видео-повторами голов, начало – в 22:00.

Во втором сегодняшнем матче в гости к "Лиону" пожалует "Барселона". До этого команды встречались шесть раз, и французам ни разу не удалось выиграть – две ничьих и четыре победы каталонцев. В этот раз хозяева не могут рассчитывать на дисквалифицированного полузащитника Фекира. У "Барселоны" под вопросом Артур, Вермален и Юмтити, получившие травмы.

Полузащитник испанцев Дембеле: "Очень сложно победить "Лион" в гостях. В текущем сезоне он взял верх в матчах с ПСЖ и "МанСити". Нужно быть внимательными и не считать, что игра дастся нам легко. Юмтити советует быть очень осторожными".

Мы проведем текстовый онлайн матча "Лион" – "Барселона" с фото и видео-повторами голов, начало – в 22:00.

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.