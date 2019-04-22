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Матчу "Динамо" – "Шахтер" дебаты – не помеха: "Газон "Олимпийского" в среду будет идеальным"

Сегодня, 10:57

Грандам украинского футбола обещают шикарное покрытие в чемпионском поединке 24 апреля


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

После пятничных дебатов кандидатов в президенты Украины в сети начали высказывать опасения, что поле "Олимпийского" пострадало от большого количества зрителей и не успеет восстановиться к украинскому классико "Динамо" – "Шахтер" в среду, 24 апреля.

"Даже не знаю, откуда появилась такая информация. У нас все прошло прекрасно, ничего не пострадало, ничего не сломали, – удивился вопросу Сегодня|Спорт заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов. – И вообще, с 2012 года я не помню случая, чтобы после концерта или массового мероприятия был угроблен газон. У нас минимальное количество времени уходит на то, чтобы поле закрывалось – правильно и надежно, а сразу после мероприятия покрытие разбирается. Только у нас есть специальное террапластовое покрытие, способное максимально защитить газон. Было еще на "Донбасс-Арене", сейчас только у нас. И если в других городах проходят какие-то мероприятия, концерты, как, например, во время тура Славы Вакарчука, к нам обращаются с просьбой взять это покрытие в аренду. Сразу после дебатов мы разобрали покрытие, и у нас осталось достаточно времени "причесать" поле, то есть провести все необходимые агрономические мероприятия, чтобы к матчу наших грандов газон выглядел идеально". 

В тот же день, когда "Олимпийский" принимал президентские дебаты, команда Александра Хацкевича провела на стадионе "Динамо" товарищеский матч с "Ворсклой". "Любой спарринг лучше, чем двусторонка", – сказал по этому поводу тренер киевлян, которые крупно победили (5:0). Один из голов забил уругвайский новичок Карлос де Пена, проводивший первый матч за "Динамо". "Надеюсь, при поддержке наших болельщиков, добудем победу и в дерби с "Шахтером", – заявил южноамериканец. Матч с "Ворсклой" пропустил Вербич: решили поберечь ввиду небольших проблем с голеностопом. А Шабанов в концовке поединка травмировал руку, и над ним несколько минут колдовали клубные медики.  

Игроки "Шахтера" после победы в полуфинале Кубка Украины над "Днепром 1" (2:0) получили два выходных дня и вернулись к тренировкам в субботу. При этом Тарас Степаненко, который в среду в Днепре дернул заднюю поверхность бедра, занимался в общей группе. А ведь поговаривали, что он может пропустить около трех недель. Но, видимо, не зря опорника "горняков" в шутку называют "железным человеком". А вот Виктор Коваленко занимался по индивидуальной программе, и его участие в классико пока под вопросом. 

Как сообщалось ранее, матч юношей "Динамо" и "Торино" завершился массовым побоищем. По словам тренера украинской командой, драку спровоцировали игроки "Торино" и арбитры.

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Тег нск олимпийский, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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