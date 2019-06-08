Матвиенко: "Мы планку подняли, и теперь обязаны держать ее на уровне в матче с Люксембургом"

Защитник сборной Украины – о победе над сербами в отборе на Евро-2020

Николай Матвиенко. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко специально для "Сегодня" поделился впечатлениями от победы над Сербией в матче третьего тура квалификационного турнира Евро-2020. Напомним, наша команда разгромила балканцец со счетом 5:0 благодаря голам Виктора Цыганкова, Евгения Коноплянки, оформивших дубли, и Романа Яремчукка.

- Очень рады, что у нас получилась такая игра. Мы очень классно сыграли, полностью выполнили наш план на игру. Знаете, бывают в жизни такие дни, когда получается абсолютно все. Вот сегодня был именно такой день. Мы не смотрели на соперника, просто старались играть в свою игру. Мы их полностью переиграли, компактно оборонялись, хорошо прессинговали, и у Сербии не было ни возможности, ни пространства, чтобы вскрывать зоны за спиной у защитников – как они любят делать.

Сыграла роль магия Львова? Хотелось бы в это верить. Хотя мы тоже для этого много работали. Плюс, очень хороший газон: классное новенькое поле, идеальная трава.

- На Люксембург настрой и эмоции остались?

- Ну, мы планку подняли, и теперь обязаны держать ее на уровне. С Люксембургом в любом случае надо сыграть не хуже, иначе нас просто не поймут.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что наш козырь – физическое состояние игроков. А матч с Люксембургом будет очень принципиальным.

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