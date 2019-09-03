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Мауро Икарди подписал контракт с "Интером" и ушел в "ПСЖ"

3 сентября, 10:47

Парижский клуб взял на год в аренду аргентинского форварда

Икарди уже в Париже

Икарди уже в Париже / Фото: Twitter

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди стал игроком "Пари Сен-Жермен". 26-летний форвард продлил контракт с "нерадзурри" до 2022 года и одновременно ушел в годичную аренду в "ПСЖ". В новом клубе Икарди будет выступать под 18-м номером.

У парижан есть право выкупа в размере 70 миллионов евро, которым они смогут воспользоваться летом 2020 года. По неофициальным данным в "ПСЖ" Икарди будет получать 7 миллионов евро в год без учета бонусов.

Мауро Икарди выступал за "Интер" с 2013 года. В 188 матчах за "нерадзурри" Мауро забил 111 мячей. По ходу сезона-2018/19 "Интер" вывел Икарди из состава и лишил аргентинца капитанской повязки.

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Как сообщалось ранее, в понедельник прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера". Лидер сборной Украины заключил с чемпионами Украины контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

Интересно, что Коноплянка уже прокомментировал свой переход в "Шахтер". "Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", – отметил Евгений, добавив, что рад вернуться домой.

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футбол Пари Сен-Жермен Интер Италия Мауро Икарди

Источник: Eurosport

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