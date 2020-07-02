Мавр сделал свое дело! Ярмоленко приносит "Вест Хэму" победу в лондонском дерби с "Челси"

В среду в английской Премьер-лиге состоялось четыре матча. Узнавайте расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии. Центральным было лондонское дерби, которое завершилось уже в ночь на четверг по киевскому времени.

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"Челси" сражается за место в Лиге чемпионов. Сегодня у парней Френка Лэмпарда после поражения "Лестера" был шанс подняться на третье место. Но "Вест Хэм", который борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, показал характер и вырвал победу.

Игра проходила в упорной борьбе, хотя и с преимуществом "Челси". Под конец первого тайма Виллиан реализовал пенальти за фол против Пулишича. Но в добавленное время чех Соучек восстановил равновесие после углового – 1:1. При этом он забил несколькими минутами ранее, но с помощью VAR там рассмотрели "вне игры".

В начале второй половины Антонио вывел "Вест Хэм" вперед, но бывший "горняк" Виллиан филигранным ударом со штрафного на 73-й минуте сравнял счет – 2:2. Все решил гол Андрея Ярмоленко. Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а в начале добавленного времени убежал на свидание с Кепой, уложил на газон немецкого защитника Рюдигера и принес "молотобойцам" победу – 3:2.

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Этот успех позволяет "Вест Хэму" обойти "Уотфорд" и отдалиться от зоны вылета на три очка. Коллектив нашего Ярмоленко поднялся с 17-го на 16-е место, но расслабляться еще слишком рано. "Челси" остался на четвертой позиции.

Напомним, неделей ранее "Вест Хэм" проиграл "Тоттенхэму" в 31-м туре без Ярмоленко на поле.

Смотрите, как "Челси" был разбит "Баварией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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