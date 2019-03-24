Мбаппе хочет, чтобы в "Реале" ему выплатили пять окладов Зинченко

Названо условие перехода самого дорогого футболиста мира в Королевский клуб

Килиан Мбаппе. Фото: AFP

Мбаппе хочет, чтобы в "Реале" ему выплатили пять окладов Зинченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7c0/be5/5c97c0be584ba.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7c0/be5/5c97c0be584ba.png 2019-03-24T19:41:46+02:00 Футбол Названо условие перехода самого дорогого футболиста мира в Королевский клуб

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе готов перебраться в мадридский "Реал", если Королевский клуб согласится платить французу 15 миллионов евро в год. Как сообщает Mundo Deportivo, пока руководство "сливочных" считает данную сумму чрезмерно высокой.

На данный момент самым высокооплачиваемым игроком "Реала" является валлиец Гарет Бэйл с годовым окладом в 14 млн евро. Но он может покинуть испанскую столицу этим летом.

Интересно, что 15 млн евро в год – это как пять годовых окладов самого успешного из ныне играющих в Европе украинцев, Александра Зинченко из "Манчестер Сити". Согласно данным The Sun, Зина получает порядка трех миллионов за сезон.

Прежде Мбаппе уверял, что намерен остаться в "ПСЖ". "Многие сомневаются в нашей команде и продолжат сомневаться в будущем, но я все еще верю в этот проект. Я буду здесь в следующем сезоне. Это уже решенный вопрос", – говорил Килиан, который недавно был назван Международным центром спортивных исследований самым дорогим футболистом мира. Его трансферную стоимость оценивают в 219 млн евро.

Как сообщалось ранее, агент начал работу по трансферу Погба в "Реал" - "МЮ" готовит контрплан.

Также сообщалось, чтоЗидан нашел замену лучшему футболисту мира.

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