Мбаппе остался не у дел: Месси в рекордный раз выиграл "Золотую бутсу"
Аргентинский нападающий первый, кто выиграл приз трижды подряд
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в рекордный шестой раз в карьере выиграл "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона 2018/19 годов. Накануне его главный конкурент за приз Килиан Мбаппе из "ПСЖ" в матче заключительного тура чемпионата Франции против "Реймса" забил только один гол и не смог догнать аргентинца.
Месси забил в завершившемся чемпионате Испании 36 голов и набрал 72 очка, согласно коэффициенту для Испании. У Мбаппе стало только 66 очков (33 мяча). Коэффициент для обоих чемпионатов равняется 2.
Месси первым в истории завоевал "Золотую бутсу" в трех сезонах подряд. Ранее он брал этот трофей в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах. У Криштиану Роналду четыре таких титула. Никому больше не удавалось выиграть "Золотую бутсу" более двух раз.
Многократные обладатели Золотой бутсы:
- 6 – Лионель Месси (2010, 2012, 2013, 2017 – 2019)
- 4 – Криштиану Роналду (2008, 2011, 2014, 2015)
- 2 – Эйсебио (1968, 1973)
- 2 – Герд Мюллер (1970, 1972)
- 2 – Дуду Георгеску (1975, 1977)
- 2 – Фернанду Гомеш (1983, 1985)
- 2 – Алли Маккойст (1992, 1993)
- 2 – Марио Жардел (1999, 2002)
- 2 – Тьерри Анри (2004, 2005)
- 2 – Диего Форлан (2005, 2009)
- 2 – Луис Суарес (2014, 2016)
Напомним, что в Украине определился чемпион и обладатель Кубка страны. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.
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