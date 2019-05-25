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Мбаппе остался не у дел: Месси в рекордный раз выиграл "Золотую бутсу"

25 мая, 09:57

Аргентинский нападающий первый, кто выиграл приз трижды подряд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в рекордный шестой раз в карьере выиграл "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона 2018/19 годов. Накануне его главный конкурент за приз Килиан Мбаппе из "ПСЖ" в матче заключительного тура чемпионата Франции против "Реймса" забил только один гол и не смог догнать аргентинца.

Месси забил в завершившемся чемпионате Испании 36 голов и набрал 72 очка, согласно коэффициенту для Испании. У Мбаппе стало только 66 очков (33 мяча). Коэффициент для обоих чемпионатов равняется 2.

Месси первым в истории завоевал "Золотую бутсу" в трех сезонах подряд. Ранее он брал этот трофей в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах. У Криштиану Роналду четыре таких титула. Никому больше не удавалось выиграть "Золотую бутсу" более двух раз.

Многократные обладатели Золотой бутсы:

  • 6 – Лионель Месси (2010, 2012, 2013, 2017 – 2019)
  • 4 – Криштиану Роналду (2008, 2011, 2014, 2015)
  • 2 – Эйсебио (1968, 1973)
  • 2 – Герд Мюллер (1970, 1972)
  • 2 – Дуду Георгеску (1975, 1977)
  • 2 – Фернанду Гомеш (1983, 1985)
  • 2 – Алли Маккойст (1992, 1993)
  • 2 – Марио Жардел (1999, 2002)
  • 2 – Тьерри Анри (2004, 2005)
  • 2 – Диего Форлан (2005, 2009)
  • 2 – Луис Суарес (2014, 2016)

Напомним, что в Украине определился чемпион и обладатель Кубка страны. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

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Тег чемпионат Франции, чемпионат Испании, Лионель Месси, Золотая бутса, Килиан Мбаппе

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Источники:

Советский спорт , Сегодня|Спорт

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