Мбаппе против Шевченко: чемпионы мира подтвердили матч с Украиной

В конце марта украинцы сойдутся с действующими чемпионами мира и главными фаворитами Евро-2020

Килиан Мбаппе / Фото: AFP

Федерация футбола Франции подтвердила проведение контрольного матча против сборной Украины перед Евро-2020. Встреча действующих чемпионов мира с командой Андрея Шевченко запланирована на 27 марта 2020 года. Ожидается, что матч Мбаппе и Гризманна с "сине-желтыми" пройдет во Франции, однако город и стадион еще не определены.

Читайте также: Ярмоленко теперь дешевле Цыганкова: новая десятка самых дорогих украинских футболистов

Это будет уже десятый матч между сборными Украины и Франции. Пока что одна победа – на стороне украинцев, пять побед у французов и еще три поединка завершились вничью. Разница мячей – 14:5 в пользу Франции.

Реклама

Напомним, едва успела состояться жеребьевка Евро-2020, а букмекерские конторы уже вывесили котировки на победителя чемпионата континента, который состоится следующим летом.

Фаворитами Евро-2020 считают как раз французов – будущих соперников Украины по товарищескому матчу. На выигрыш трофея действующим чемпионом мира установлен коэффициент 5.0, на втором месте по котировкам – Англия (6.0), которая в отборе выиграла семь из восьми встреч.

Читайте также: Игрок сборной Украины: "В Бельгии все понимают о событиях на Донбассе – кто залез, куда и для чего"

В тренде Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года

Что касается Украины, то в списке претендентов на выигрыш Евро-2020 "сине-желтые" делят 10-е место с россиянами. На завоевание европейского трона командой Шевченко можно поставить, исходя из коэффициента 67.0.

Смотрите, как Украина закрывала отбор Евро-2020 в Белграде

Обзор матча Албания – Франция (0:2)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама