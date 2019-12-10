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Мбаппе против Шевченко: чемпионы мира подтвердили матч с Украиной

10 декабря, 21:10

В конце марта украинцы сойдутся с действующими чемпионами мира и главными фаворитами Евро-2020

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: AFP

Федерация футбола Франции подтвердила проведение контрольного матча против сборной Украины перед Евро-2020. Встреча действующих чемпионов мира с командой Андрея Шевченко запланирована на 27 марта 2020 года. Ожидается, что матч Мбаппе и Гризманна с "сине-желтыми" пройдет во Франции, однако город и стадион еще не определены.

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Это будет уже десятый матч между сборными Украины и Франции. Пока что одна победа – на стороне украинцев, пять побед у французов и еще три поединка завершились вничью. Разница мячей – 14:5 в пользу Франции.

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Напомним, едва успела состояться жеребьевка Евро-2020, а букмекерские конторы уже вывесили котировки на победителя чемпионата континента, который состоится следующим летом.

Фаворитами Евро-2020 считают как раз французов – будущих соперников Украины по товарищескому матчу. На выигрыш трофея действующим чемпионом мира установлен коэффициент 5.0, на втором месте по котировкам – Англия (6.0), которая в отборе выиграла семь из восьми встреч.

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Что касается Украины, то в списке претендентов на выигрыш Евро-2020 "сине-желтые" делят 10-е место с россиянами. На завоевание европейского трона командой Шевченко можно поставить, исходя из коэффициента 67.0.

Смотрите, как Украина закрывала отбор Евро-2020 в Белграде

Обзор матча Албания – Франция (0:2)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции Евро-2020 Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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