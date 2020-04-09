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Мечты сбываются неожиданно: чемпионат Испании по футболу думают доиграть на Канарах

9 апреля, 12:22

Вадим Авдасев

Появился еще один интересный вариант продолжения сезона 2019/2020

Ведущие футбольные лиги Европы продолжают искать варианты продолжения сезона 2019/2020. На днях в Испании назвали даты возвращения на поле. Примера надеется ожить уже в конце весны, правда, в нынешних реалиях это лишь проект.

Зато на Пиренеях появился оригинальный вариант завершения турнира. Ассоциация собственников отелей Тенерифе предложила Федерации футбола Испании и Ла Лиге завершить сезон страны на Канарских островах. Причем на Канарах готовы принять команды сразу двух дивизионов. Об этом написало авторитетное испанское издание Marca.

Предложение играть на Канарах отельеры обосновали тем, что острова находятся на значительном расстоянии от очагов коронавируса. Тенерифе – крупный курорт и самый популярный из островов, а сами они лежат на запад от Африки. И хотя гораздо ближе находятся к Марокко, принадлежат Испании. Здесь даже проводили матчи чемпионата мира по баскетболу 2014 года.

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Местная футбольная команда "Тенерифе" выступает во втором испанском дивизионе. На Канарах достаточно отелей, чтобы разместить все 42 клуба двух испанских дивизионов.

Читайте о том, что "Реал" и "Барселона" проведут благотворительный матч.

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футбол перенос чемпионат Испании коронавирус

Источник: xsport.ua

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