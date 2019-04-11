Медики вынесли вердикт по поводу целостности носа Месси после столкновения с "дьяволом"

Лидер "Барселоны" узнал, есть ли у него трещина в результате удара от защитника "МЮ" Смоллинга

Израненное лицо Месси. Фото: AFP

В четверг, 11 апреля, капитан "Барселоны" Лионель Месси прошел медицинское обследование своего повреждения, которое он получил в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0). Напомним, у аргентинского нападающего каталонцев подозревали трещину переносицы.

Болельщики "Барселоны" могут выдохнуть с облегчением. По сведениям издания Marca, несмотря на появившиеся гематомы на лице аргентинца и обильное кровотечение, Месси избежал травмы носовой перегородки. Медики исключили ее. Футболист сможет принять участие уже в ближайшем матче каталонцев против "Уэски" в рамках 32-го тура испанской Примеры, который состоится 13 апреля.

Напомним, повреждение Месси получил в результате удара по лицу от защитника "красных дьяволов" Криса Смоллинга. Игрок манкунианского клуба разбил аргентинцу нос и рассек веко. Несмотря на повреждение, 31-летний нападающий доиграл матч до конца.

Обзор матча "МЮ" – "Барселона" (0:1)

Как сообщалось ранее, перед игрой с "МЮ" Лионель Месси прикупил себе уже третью гостиницу, но эта – с особым допуском. Отель на Майорке предназначен только для взрослых.

Также сообщалось, что суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов: в финале сойдутся Роналду против Месси – и якобы победит Криштиану.

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