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Мексика обновила рекорд по количеству побед на Золотом Кубке

8 июля, 10:09

В финале турнира мексиканцы обыграли команду США со счетом 1:0

Мексика - победитель Золотого Кубка КОНКАКАФ
Мексика - победитель Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Сборная Мексики в 11-й раз в истории стала обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ (Северная, Центральна Америка и Карибский бассейн). В финале турнира мексиканцы обыграли команду США со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник "Лос-Анджелес Галакси" Джонатан Дос Сантос, известный по выступлениям в Европе за испанские "Барселону" и "Вильярреал".

Мексиканцы являются рекордсменами по количеству побед на турнире. Второе место занимают США – 6 побед.

Напомним, что вчера состоялся финал Кубка Америки. В финальном поединке Кубка Америки сборная Бразилии со счетом 3:1 обыграла команду Перу.

Сборная Аргентины ранее обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален. После матча он не пришел на церемонию награждения, обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнований сборной Бразилии. Футболист предположил, что судья встречи получил задание показать ему красную карточку.

Также стало известно, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

А в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

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Тег сборная США, сборная Мексики, Кубок КОНКАКАФ

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Сегодня|Спорт

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