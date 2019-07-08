Мексика обновила рекорд по количеству побед на Золотом Кубке
В финале турнира мексиканцы обыграли команду США со счетом 1:0
Сборная Мексики в 11-й раз в истории стала обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ (Северная, Центральна Америка и Карибский бассейн). В финале турнира мексиканцы обыграли команду США со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник "Лос-Анджелес Галакси" Джонатан Дос Сантос, известный по выступлениям в Европе за испанские "Барселону" и "Вильярреал".
Мексиканцы являются рекордсменами по количеству побед на турнире. Второе место занимают США – 6 побед.
Напомним, что вчера состоялся финал Кубка Америки. В финальном поединке Кубка Америки сборная Бразилии со счетом 3:1 обыграла команду Перу.
Сборная Аргентины ранее обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален. После матча он не пришел на церемонию награждения, обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнований сборной Бразилии. Футболист предположил, что судья встречи получил задание показать ему красную карточку.
Также стало известно, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.
Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:
А в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0
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