Мексика стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексиканская сборная является самой титулованной на турнире
Сборная Мексики стала первым финалисток Золотого Кубка КОНКАКАФ (Северная, Центральна Америка и Карибский бассейн). В полуфинале турнира мексиканцы лишь в дополнительное минимально одолели команду Гаити благодаря голу нападающего английского "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса с пенальти на 93-й минуте встречи.
В финале турнира Мексика встретится с победителем второго полуфинала Ямайка – США, который состоится 4 июля в 4 часа утра по киевскому времени.
Отметим, что Мексика больше всех выигрывала Золотого Кубка КОНКАКАФ. На счету "зелетных" 10 трофеев. Второе место занимают США – 6 побед.
Кстати, сегодня ночью определился первый финалист Кубка Америки. Сборная Бразилии всухую обыграла Аргентину и впервые за 12 лет вышла в финал континентального турнира.
Ранее мы писали, что футболисты Никарагуа развлекались с проститутками после разгрома на Золотом Кубке. Тренерский штаб по итогам гуляний выгнал троих игроков из команды.
Мы также сообщали, что сборная Гондураса установила уникальное достижение в футболе. На Кубке КОНКАКАФ команда заняла последнее место, но забила больше всех голов.
Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:
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