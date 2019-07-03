Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Мексика стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ

3 июля, 11:52

Мексиканская сборная является самой титулованной на турнире

Фото: AFP

Сборная Мексики стала первым финалисток Золотого Кубка КОНКАКАФ (Северная, Центральна Америка и Карибский бассейн).  В полуфинале турнира мексиканцы лишь в дополнительное минимально одолели команду Гаити благодаря голу нападающего английского "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса с пенальти на 93-й минуте встречи.

В финале турнира Мексика встретится с победителем второго полуфинала Ямайка – США, который состоится 4 июля в 4 часа утра по киевскому времени.

Отметим, что Мексика больше всех выигрывала Золотого Кубка КОНКАКАФ. На счету "зелетных" 10 трофеев. Второе место занимают США – 6 побед.

Кстати, сегодня ночью определился первый финалист Кубка Америки. Сборная Бразилии всухую обыграла Аргентину и впервые за 12 лет вышла в финал континентального турнира.

Ранее мы писали, что футболисты Никарагуа развлекались с проститутками после разгрома на Золотом Кубке. Тренерский штаб по итогам гуляний выгнал троих игроков из команды.

Мы также сообщали, что сборная Гондураса установила уникальное достижение в футболе. На Кубке КОНКАКАФ команда заняла последнее место, но забила больше всех голов.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Гаити, сборная Мексики, Золотой кубок КОНКАКАФ

Вы сейчас просматриваете новость " Мексика стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США и Ямайка стали последними полуфиналистами Кубка КОНКАКАФ

1 июля, 09:47

Команды с минимальным счетом в четвертьфинале обыграли Кюрасао и Панаму

Жуткое ДТП: пьяный футболист не дал молодоженам отгулять свадьбу, отправив их на тот свет

25 июня, 17:03

20-летний нападающий Жоау Малек стал виновником жуткой аварии в мексиканском городе Сапопан

Названы лучшие футболисты КОНКАКАФ в 2018 году

15 января, 19:42

Награду получили Ирвинг Лосано и Алекс Морган

Экс-тренер "Барселоны" возглавил сборную Мексики

7 января, 21:47

Херардо Мартино заменил на этом посту Карлоса Осорио

Месси не понадобился: сборная Аргентины обыграла сборную Мексики

17 ноября 2018, 15:21

Аргентина продлила 14-летнюю серию без поражений в поединках с Мексикой

Экс-тренер сборной Аргентины и "Барселоны" возглавит Мексику

15 ноября 2018, 11:22

Херардо Мартино дважды выводил аргентинцев в финал Кубка Америки, но оба матча проиграл

Что лечит калина в организме человека

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Омелян засобирался в команду Зеленского

Новое правописание украинского языка. ТОП-8 главных изменений

Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест

Видео самой смешной замены в истории футбола

В УГО рассказали о кортеже Зеленского

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Вчера, 23:55

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина заняла третье место

1 июля, 08:05

Наша команда завоевала на Европейских играх 51 медаль – рейтинг всех участников Евроигр

1 июля, 08:05

Украина завершила выступления на Европейских играх-2019 еще одной золотой медалью

30 июня, 19:07

Очередным чемпионом континентальных Игр стал каратист Станислав Горун

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

С октября в Украине вводят банкноту номиналом в тысячу гривен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь