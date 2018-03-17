Мексиканский футболист в 29 лет скончался от рака

Экс-игрок "Некаксы" и "Чьяпаса" Эсекиель Ороско скончался после продолжительной борьбы с раком лёгких. Информацию подтвердила мексиканская футбольная ассоциация.

29-летний мексиканец на протяжении своей карьеры выступал за "Некаксу", "Чьяпас", "Атланте", "Тапачулу" и "Мурсиелагос".

"Мексиканская футбольная семья будет помнить его храбрецом как на поле, так и за его пределами. Он был хорошим человеком" – говорится в официальном заявлении организации.

Ранее мы сообщали, что 18-летний французский футболист скончался во сне. Из-за трагедии отменили матч его команды, а остальные поединки начинались с минуты молчания.

А перед этим стало известно, что в России во время соревнований по плаванию умер 17-летний спортсмен. Несколько дней назад пловец успешно прошел медицинское обследование в специализированном диспансере.

Напомним, что 4 марта весь мир потрясла неожиданная смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Проститься с футболистом пришло более 10 тысяч человек, в том числе все игроки "Ювентуса", прилетевшие на похороны прямо из Лондона.