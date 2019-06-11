Меньше всего забили во Львове: обзор всех матчей отбора Евро-2020 10 июня

Игровой день в отборе на чемпионат Европы выдался достаточно результативным

Фото: AFP

В понедельник, 10 июня, состоялись матчи отборочного турнира за право поехать на чемпионат Европы 2020 года. Сборная Украины минимально обыграла Люксембург во Львове, сохранив за собой первое место в турнирной таблице группы В. Всего в понедельник состоялось 12 матчей. Отметим, что поединок с участием нашей команды стал наименее результативным в этот игровой день

Украина – Люксембург 1:0 видео голов и обзор матча

Группа А

Чехия – Черногория – 3:0

Голы: Янкто (18), Копитович (49, аг), Шик (82, пен)

Чехия: Вацлик, Челюстка, Сухи, Новак, Кадержабек, Масопуст (Копиц, 39), Крал, Павелка, Соучек, Янкто (Крейчи, 74), Шик (Козак, 88).

Черногория: Миятович, Радунович, Вуячич, Марушич (Янкович, 60), Вешович, Косович, Бакич, Йовович, Вукчевич (Савичевич, 67), Копитович, Мугоша (Бечирай, 85).

Предупреждения: Новак (14), Бакич (15), Сухи (21), Шик (23), Вуячич (62), Вешович (80).

Болгария – Косово – 2:3

Голы: Рашица (14), Попов (43), Димитров (55), Мурики (64), Рашани (90)

Болгария: Михайлов, Недялков, Божиков (Димитров, 46), Попов, Иванов, Неделев (Илиев, 70), Костадинов, Попов, Иса (Чунчуков, 79), Десподов, Горанов.

Косово: Мурич, Ррахмани, Алити, Войвода (Хадерджонай, 62), Воца (Раскай, 62), Рашица, Кололи, Халими, Целина, Мурики, Жегрова (Рашани, 76).

Предупреждения: Халими (78), Костадинов (85).

Группа В

Сербия – Литва – 4:1

Голы: Митрович (20, 34), Йович (35), Ляйич (90) – Новиковас (71, пен)

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спайич, Коларов, Миленкович, Костич (Живкович, 71), Лукич, Максимович, Тадич (Ляйич, 81), Митрович, Йович (Катаи, 88).

Литва: Барткус, Паленис, Климавичюс, Янкаускас (Хведукас, 46), Андрюшкявичюс, Сливка, Баравикас, Шимкус, Черных (Петравичюс, 69), Лаукжямис (Вальскис, 77), Новиковас.

Предупреждения: Новиковас (39), Шимкус (59), Митрович (70), Хведукас (83).

Украина – Люксембург – 1:0

Гол: Яремчук (6)

Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Малиновский, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Цыганков (Соболь, 88), Яремчук.

Люксембург: Морис, Янс, Да Граса, Шано, Мартинс Перейра, Тилль (Тюрпель, 77), Тилль, Баррейро, Родригес, Жерсон, да Мота (Бенси, 52).

Предупреждения: Тилль (29), да Мота (30), Родригес (51), Миколенко (56), Караваев (67), Зинченко (81), Тилль (90).

Группа D

Дания – Грузия – 4:1

Голы: Дольберг (13, 63), Эриксен (30, пен), Поульсен (73), Брэйтуэйт (90) – Лобжанидзе (25)

Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьер (Йоргенсен, 36), Кристенсен, Анкерсен, Эриксен, Дилэйни, Хейбьерг, Сков (Васс, 62), Дольберг, Поульсен (Брэйтуэйт, 75).

Грузия: Лория, Кашия, Какабадзе, Григалава, Наваловский (Двали, 79), Канкава, Лобжанидзе, Квеквескири, Китейшвили (Лобжанидзе, 74), Гвилия, Парунашвили (Папунашвили, 58).

Предупреждения: Канкава (29), Квеквескири (51), Гвилия (54), Папунашвили (65).

Ирландия – Гибралтар – 2:0

Голы: Чиполина (29, аг), Брэйди (90)

Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Даффи, Кио, Стивенс, Хендрик, Макклейн, Хурихэйн, Робинсон (Брэйди, 73), Макголдрик, Хоган (Магуайр, 66).

Гибралтар: Голдуин, Чиполина, Эннесли, Чиполина, Понс (Бритто, 64), Эрнандес (Джолли, 77), Сарджент, Уокер, Де Барр, Оливеро, Кассиаро (Бардон, 10).

Предупреждения: Оливеро (25), Стивенс (68).

Группа F

Испания – Швеция – 3:0

Голы: Рамос (64, пен), Мората (85, пен), Ойарсабаль (87)

Испания: Аррисабалага, Рамос, Альба, Карвахаль, Мартинес (Льоренте, 88), Бускетс, Фабиан Руис, Иско, Парехо, Асенсио (Мората, 64), Родриго (Ойарсабаль, 72).

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Люстиг, Хеландер, Янссон, Классон (Юханссон, 27), Экдаль (Ольссон, 86), Форсберг, Ларссон (Исак, 82), Квайсон, Берг.

Предупреждение: Альба (24).

Фареры – Норвегия – 0:2

Голы: Йонсен (49, 83)

Фареры: Гестсон, Юнсен (Ватнсдаль, 84), Давидсен, Грегерсен, Ханссон, Фаэре, Ольсен, Бальдвинссон, Ватнхамар (Фредериксберг, 69), Ольсен (Йоханнесен, 89), Соренсен.

Норвегия: Хансен, Алеэсами, Нордтвейт, Эльабделлауи, Айер, Хенриксен (Юхансен, 72), Берге, Сельнэс (Мидтше, 81), Эдегор, Эльюнусси (Камара, 58), Йонсен.

Предупреждения: Бальдвинссон (61), Соренсен (88).

Группа G

Польша – Израиль – 4:0

Голы: Пионтек (35), Левандовски (56, пен), Гросицки (58), Кондзер (84)

Польша: Фабианьски, Беднарек, Глик, Кендзера, Берешиньски, Клих (Гуральски, 75), Зелиньски, Крыховяк, Гросицки (Кондзер, 77), Пионтек (Милик, 73), Левандовски.

Израиль: Харуш, Бен Харуш, Таа, Даса, Еини, Перец, Битон (Эльхамед, 82), Натхо, Кайяль (Коэн, 56), Захави, Соломон (Саба, 72).

Предупреждения: Крыховяк (26), Захави (40), Натхо (45).

Латвия – Словения – 0:5

Голы: Чрнигой (24, 26), Иличич (29, пен, 44), Зайц (47)

Латвия: Штейнбор, Максименко (Ягодинский, 16), Ошс, Дубра, Соловьев, Лайзанс, Камеш, Тоберс (Ругин, 69), Гутковский, Ракель (Онтужанс, 78), Савальниекс.

Словения: Облак, Струна, Мевля, Йокич, Стоянович, Зайц (Бийол, 64), Чрнигой (Маер, 83), Иличич, Попович (Захович, 77), Куртич, Берич.

Предупреждения: Тоберс (29), Камеш (35), Йокич (41).

Македония – Австрия – 1:4

Голы: Хинтереггер (18, аг) – Лазаро (39), Арнаутович (62, пен, 82), Бейтулаи (86, аг)

Македония: Димитриевски, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски, Элмаз (Ристевски, 56), Николов (Хасани, 67), Адеми, Барди, Алиоски, Пандев, Несторовски (Радески, 56).

Австрия: Линднер, Ульмер, Драгович (Пош, 46), Хинтереггер, Лайнер, Лазаро, Забитцер (Шауб, 90), Ильзанкер, Лаймер, Арнаутович (Бургшталлер, 89), Шлагер.

Предупреждения: Элмаз (26), Бейтулаи (61), Велкоски (76), Барди (84).

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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