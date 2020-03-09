"Меня начнут закидывать камнями": Роман Зозуля сравнил Сегунду и УПЛ

Бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас защищает цвета "Альбасете" в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании), сравнил ее с чемпионатом Украины, а также рассказал, стоит ли ждать его возвращения на Родину.

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"Украина всегда в сердце, но я здесь кайфую от жизни, прежде всего от футбола. Сейчас кто разбирается в футболе, понимает, что Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня начнут закидывать камнями, что, мол, ты там. Не все хотят, как сказать... принять. Потому что чемпионат сильнее, жизнь лучше. Возвращение в УПЛ? Ну, предложений нет. В Украине сейчас если взять, то только "Динамо", "Шахтер". Две команды, в принципе. Я же говорю, что пока меня здесь все устраивает. Я не зарекаюсь и никогда не говорю "никогда", все может быть. На данный момент я себя не вижу в какой-то команде в Украине", – отметил Зозуля.

В текущем сезоне Роман принял участие в 28 матчах, в которых смог забить три гола.

Ранее, во время предыдущего матча между этими командами, который состоялся 15 декабря, болельщики "Райо" оскорбляли Зозулю, называя его нацистом. В итоге команды доиграли первый тайм, но игроки "Альбасете" отказались возвращаться на поле после перерыва.

Смотрите, как Роман Зозуля забивал за сборную Украины:

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