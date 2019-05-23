"Меня никто не сажал в тюрьму": Марадона прокомментировал инцидент в аэропорту Буэнос-Айреса

Звезда мирового футбола судится с бывшей девушкой

Диего Марадона. Фото: AFP

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, ныне возглавляющий мексиканский клуб "Дорадос", опроверг появившуюся информацию, согласно которой он был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Ранее в СМИ сообщалось, что Марадона прилетел на родину из Мексики, а после посадки был задержан в аэропорту.

Позже стало известно, что бывшая девушка аргентинца Росио Олива подала на 58-летнего Марадону в суд за невыплату 5 млн фунтов. Олива и Марадона были вместе на протяжении шести лет. После задержания власти уведомили аргентинского специалиста о начале судебного разбирательства против него. Дата суда назначена на 13 июня.

"Меня никто не останавливал, я не был задержан. И меня никто не сажал в тюрьму. Люди в аэропорту относились ко мне замечательно. Я подписал документы, которые должен был подписать, и ничего больше", – цитирует аргентинца Ciudad Magazine.

Напомним, что в прошлом году Диего Марадону госпитализировали после матча чемпионата мира по футболу в России:

Как мы писали ранее, босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной. Легендарного аргентинца Диего Марадону пристыдила дочь, которую он хотел упрятать за решетку.

Также мы сообщали, что на Диего Марадону в Мексике завели дело за поддержку президента Венесуэлы. Аргентинец на пресс-конференции заявил, что посвящает победу "Дорадоса" Николасу Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Он также назвал президента страны Хуана Гуайдо марионеткой и раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

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