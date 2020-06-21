Мерсисайдское дерби "Эвертон" – "Ливерпуль": онлайн ключевой битвы чемпионата Англии

Все, что нужно знать о поединке 30 тура английской Премьер-лиги на "Гудисон Парк"

Сегодня, 21 июня, без двух минут чемпион Англии "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби сразится с земляками из "Эвертона". Матч 30 тура Премьер-лиги состоится на территории "Ирисок" на поле "Гудисон Парка", однако из-за угрозы коронавируса поединок пройдет без зрителей. Начало встречи в 21:00. Наш сайт проведет интереснейший мультимедийный онлайн битвы принципиальных соперников.

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ЭВЕРТОН – ЛИВЕРПУЛЬ

После 29 туров английской Премьер-лиги "Ливерпуль" располагается на первом месте в таблице, опережая ближайшего преследователя "МанСити" на 22 очка. "Эвертон" занимает 12 строчку, набрав 37 баллов и теоретически еще имеет шансы побороться за Лигу Европы – до нее 9 очков. А если "Манчестер Сити" не сможет завтра переиграть "Бернли", у команды Юргена Клоппа есть шанс оформить чемпионство уже после этого тура. Но нужно обязательно одолеть "Ирисок".

Кадры

Напомним, что победный спарринг с "Блэкберном" у "Ливерпуля" пропустили основной нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон, которых Клопп не поставил в состав из-за мер предосторожности. Однако, по информации британских журналистов, они рискуют не сыграть и против "Эвертона". Также восстановился и Окслейд-Чемберлен, а вот Шакири и Клайн точно не выйдут на поле.

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У "Эвертона" также хватает людей в лазарете. Среди них защитник Ерри Мина, Тео Уолкотт, Дженк Тосун, Жан-Филипп Гбамен и полузащитник Фабиан Делф.

История взаимоотношений

Несмотря на превосходство "Ливерпуля" в этом чемпионате, в последнее время "Эвертон" на своем поле регулярно отбирает очки у заклятого соперника. В предыдущих двух сезонах матчи на "Гудисоне" заканчивались нулевыми ничьими. Также мерсисайдские дерби зачастую не богаты на забитые мячи. Исключением из правил стал поединок в первом круге, когда "Ливерпуль" разгромил "Эвертон" на своем поле – 5:2.

Матчи между "Эвертоном" и "Ливерпулем" за последние пять лет

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Что говорили перед матчем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: "Сейчас все наши игроки готовы к матчу, но нам нам нужно проанализировать все еще раз. Несколько игроков тренировались больше, несколько – меньше, но основная часть посещала все занятия. Мы должны быть на 100% дисциплинированными и получать удовольствие от происходящего на поле. Думаю, что "Эвертон" будет играть в футбол ровно столько, сколько мы им позволим".

Тренировка "Ливерпуля" перед матчем с "Эвертоном"

Тренер "Эвертона" Карло Анчелотти: "Чтобы победить, мы должны показать в идеальную игру, демонстрируя характер, жертвенность и индивидуальность. Будет сложно, но мы должны рассматривать это как прекрасную возможность показать свое качество и вернуться в Премьер-лигу с хорошими показателями. Наша цель – сделать все возможное, чтобы занять хорошую позицию в таблице и, если это возможно, бороться за место еврокубках в следующем сезоне. Я рад, что матч на "Гудисон Парке", но никто не рад играть без болельщиков. Никто не знает, как игроки будут реагировать без сторонников, это ментальный аспект, посмотрим".

Тренировка "Эвертона" перед мерсисайдским дерби:

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Что думают букмекеры

По мнению аналитических контор фаворитом этой встречи является "Ливерпуль" – коэффициент 1.55 на его победу, на выигрыш "Эвертона" – 6.00, на ничейный исход – 4.20. Самый популярный счет в этой встрече – 7.00, однако также очень вероятен успех "красных" с результатами 1:0, 2:0, 2:1 – 7.50. Виктории "Ирисок" со счетом 1:0 и 2:1 оцениваются как 17.00.

Главная ударная сила "Ливерпуля" Мохамед Салах – показатель на его гол 1.91. У "Эвертона", вероятнее всего, отметится Доминик Кал­верт-Лью­ин – 2.50.

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