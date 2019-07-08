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"Мерзкий" Трамп и плевок в ФИФА: эхо женского чемпионата мира по футболу

8 июля, 11:18

Триумф США, суд против сексизма и миллиард зрителей – чем запомнился женский мундиаль во Франции

Президент Франции Макрон поздравляет чемпионок
Президент Франции Макрон поздравляет чемпионок. Фото: AFP

Американкам снова нет равных! В финале чемпионата мира США обыграли Нидерланды - 2:0, завоевав титул четвертый раз в истории и второй подряд. Пенальти реализовала Мэган Рапино, а финальную голевую точку поставила Роуз Лавель. Для голландок, действующих чемпионок Европы, сам выход в финал уже был огромной победой. До этого дальше 1/8 финала они не проходили, да и всего второй раз в истории отобрались на мундиаль. "Бронзу" же днем ранее неожиданно завоевали шведки, финалистки 2003 года. Неожиданно только из-за того, как Англия рубилась с США в полуфинале: казалось, они порвут Швецию, но на защиту "бронзы" 2015 года сил не хватило – уступили 1:2. Вспоминаем, что еще сделало этот чемпионат мира таким ярким и красочным.

ДИСКРИМИНАЦИЯ И ФАРС. Некоторые поединки во Франции отличились особой драматичностью. Еще свежа в памяти дуэль США и Англии за выход в финал. Англичанки были так близки к тому, чтобы их энтузиазм отобразился в цифрах на табло, но не засчитанный из-за офсайда гол Эллен Уайт и незабитый пенальти перечеркнули все надежды на финиш в топ-двойке.

Здесь же состоялся самый результативный матч в истории ЧМ. В своей первой игре американки разгромили Таиланд 13:0! За один матч женская сборная Штатов забила больше мячей, чем их мужская команда за три своих последних мундиаля с 2006 по 2014 год. С таким триумфом девушек тяжело было не вспомнить о других сравнениях с мужской командой, которые породили целое судебное разбирательство. 8 марта этого года женская команда подала иск на свою федерацию за гендерную дискриминацию: несмотря на то, что их результаты значительно выше мужской сборной (те не отобрались на ЧМ-2018 и последний раз были на стадии 1/4-й в 2002 году), зарплату они получают в разы меньше. Согласно данным New York Times, разница – в 200 тысяч долларов на человека. Плюс мужчины получают больше бонусов – даже за участие: не выиграв ни одного матча за год, получат плюс 99 тысяч. Женщинам нужно побеждать во всех матчах, чтобы получить почти столько же – 100 тысяч.

Самый же невероятный камбек на этом ЧМ сотворила Аргентина. На 74-й минуте решающего поединка в группе против Шотландии южноамериканки горели 0:3, но вдруг подоспел гол от Милагрос Мэнендес – и пошло-поехало! Уже через пять минут британская голкиперша Ли Александр помогла соперницам автоголом. А в дополнительное время – о чудо! – Аргентина зарабатывает пенальти благодаря VAR, и Флоренсия Бонсегундо забивает его со второго раза (такую возможность тоже подарил глазастый VAR, что шотландки посчитали "фарсом"). Попасть в плей-офф латиноамериканки уже никак не могли, но шотландкам насолили как следует, ведь те остались ни с чем на дне группы.

ПЛЕВОК В FIFA. Еще более непредсказуемым оказался матч 1/8 финала между Англией и Камеруном. И снова здесь злую шутку сыграл VAR. Будущие полуфиналистки отметились тремя голами, а видеоповторы – двумя особенно неприятными, но справедливыми решениями против Камеруна. Сначала после пересмотра был засчитан гол Уайт, а затем отменили взятие ворот от Аджары Нчут из-за офсайда, что довело ее до слез. Камерунок это крайне возмутило: они постоянно спорили с рефери, китаянкой Цинь Лян, протестовали и тянули время, обсуждая между собой, не отказаться ли от продолжения матча вообще. Были и плевки в сторону англичанок, в прямом смысле слова, а FIFA вообще обвинили в расизме. Некоторые СМИ и даже коуч англичанок Филл Невилл ставили в упрек камерункам то, что такое поведение может негативно повлиять на репутацию всего женского футбола. Хотя так обобщать из-за инцидента с одной сборной не стоит. Но Камеруну грозят санкциями.

ЛЕСБИЯНКА-БОГИНЯ И КО. Если кто-то раньше и не смотрел женский футбол, то после этого чемпионата точно запомнит несколько персонажей. К примеру, лидера Бразилии Марту. Несмотря на результат своей команды, остановившейся в 1/8 финала, эта футболистка сумела стать еще более легендарной, чем была. На чемпионате во Франции, на котором спортсменка выступала с травмой ноги, она побила рекорд Мирослава Клозе: два пенальти вывели ее на первое место по количеству голов на ЧМ – 17! Марта единственная среди всех футболистов забивала на пяти мундиалях. 33-летняя форвард "Орландо Прайд" так ни разу и не выиграла титул чемпионки мира, но мотивировала своих младших коллег по сборной продолжать бороться дальше: "Формига, Марта, Кристиане – мы не будем здесь вечно. Выживание женского футбола зависит от вас. Поплачьте в начале, чтобы вы могли улыбнуться в конце".

Между тем в США героиней №1 за этот месяц стала Мэган Рапино. Форвард забила все четыре гола американок в 1/8-й и 1/4-й, победный гол в финале, а за весь мундиаль – шесть, став игроком финала и топ-бомбардиршей ЧМ. Ее простое, но торжественное празднование голов, когда она гордо раскидывает руки, словно превращаясь в статую, теперь знают все. А популярное издание Deadspin опубликовало статью о победе американок над хозяйками турнира в четвертьфинале с заголовком: "Фиолетововолосая лесбиянка-богиня смяла Францию, как блинчик".

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Рапино также отметилась перепалкой с президентом Дональдом Трампом. Как и многие спредставители ЛГБТ+ сообщества, она не его фанатка и по случаю победы на встречу к нему не торопится: "Я не пойду в чертов Белый дом". Трамп обозлился на нее в "Твиттере", обвиняя в неуважении к стране и флагу. За Мэган вступилась ее девушка, чемпионка ВНБА Сью Берд: "Чувак, тебе больше нечем заняться?! Это было бы смешно до колик, если бы не было столь омерзительно". А на трибунах ЧМ появились плакаты "Рапино 2020", в шутку зазывающие Мэган баллотироваться в президенты против Трампа.

Но не только Рапино запомнилась яркой прической и личностью. Ее соперница по финалу, голландка Шэнис ван де Санден, развивающая атаки из ничего и постоянно мотивирующая свою команду, ничуть не хуже. Почти на каждый матч быстроногая палочка-выручалочка "оранжевых" красила волосы в новый цвет: от леопардовых пятен на голове до розового ежика.

Мэган Рапино и ее подруга – баскетболистка Сью Берд. Фото – Instagram

У ВИТРИН И НА ФЕСТИВАЛЕ. С каждым чемпионатом мира женский футбол становится все более модным. В FIFA прогнозировали, что французский мундиаль вчера вечером должен был достигнуть отметки в один миллиард просмотров трансляций за месяц. В Бразилии матч своей команды против Франции в 1/8 финала посмотрели 35 миллионов, то есть каждый шестой бразилец. Это мировой рекорд для внутренних показов женских матчей. По всему миру для просмотра ЧМ организовывали фан-зоны, игры английской сборной транслировали даже на музыкальном фестивале "Гластонбери", а аргентинцы толпились на улицах у витрин магазинов, когда по телевизору показывали тот самый поединок с Шотландией. Благодаря росту популярности женского футбола, призовой фонд чемпионата вырос вдвое, по сравнению с 2015-м, – до $30 млн. Хотя на последнем мужском ЧМ только победитель получил больше – $38 млн при общем фонде в $400 млн. Чемпионкам-2019 полагается $4 млн. К следующему мундиалю призовые планируют увеличить еще в два раза.

Как мы писали ранее, состоялся сенсационный футбольный трансфер: из Украины – в "Атлетико" Мадрид. Лучший бомбардир чемпионата Украины среди женщин Ольга Овдийчук продолжит карьеру в испанской лиге. 

Также сообщалось, что количество участников женского ЧМ увеличат на восемь команд. Если план будет реализован к ЧМ-2023, придется заново открывать подачу заявок для выбора принимающей турнир страны.

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.


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Тег женский футбол

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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