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Месси бодается с Рамосом, а "Барса" делает "Бернабеу" своим стадионом: обзор чемпионатов "Большой пятерки"

Сегодня, 10:28

Центральные матчи чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии и Франции

Месси vs Рамос. Порлчив локтем по лицу, Лео "плохо отреагировал"
Месси vs Рамос. Порлчив локтем по лицу, Лео "плохо отреагировал". Фото: AFP
Месси бодается с Рамосом, а "Барса" делает "Бернабеу" своим стадионом: обзор чемпионатов "Большой пятерки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ce0/419/5c7ce0419e1e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ce0/419/5c7ce0419e1e2.jpg Футбол Центральные матчи чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии и Франции

Впервые за 88 лет "Барселона" обошла "Реал" по числу побед в очных встречах: 96 против 95. Каталонцы второй раз за неделю выиграли на "Сантьяго Бернабеу": после победы в Кубке (3:0) справились с мадридцами и в чемпионате (1:0). Они же стали первой командой в истории, которая трижды подряд обыграла "Реал" на его поле. Единственный гол на 26-й минуте забил Иван Ракитич, которому Жозе Моуриньо накануне порекомендовал: "Ракитич — один из самых недооцененных футболистов мира. Мне кажется, он должен сделать лучше свой Instagram и свои страницы в соцсетях, потому что в данный момент это важно. А так, он фантастический игрок во всех аспектах".

Уже на 89-й секунде игры Серхио Бускетс получил желтую карточку — это его самый быстрый "горчичник" в Ла Лиге. На 32-й минуте Серхио Рамос локтем зацепил лицо Месси, после чего футболисты пообщались на повышенных тонах и пободались лбами. Рефери обошелся без наказаний. "Это была агрессия со стороны Рамоса, у Лео на губах появилась кровь", — говорит Жерар Пике. Ответ капитана "сливочных": "С моей стороны не было умышленного жеста, все случилось машинально. А он плохо отреагировал". Экс-арбитр Примеры Иттуральде Гонсалес оценил эпизод со стороны: "Это прямая красная карточка, которую рефери не показал".

В 20 домашних матчах без Криштиану Роналду "Реал" забил лишь 37 голов. За девять лет с португальцем в составе они в среднем забивали по 62. Сантьяго Солари стал первым тренером "сливочных" за 31 год, который не смог обыграть "Барсу" в первых трех матчах с ними. Но сохраняет оптимизм: "Бесспорно, 12 очков — серьезное отставание, но мы не сдадимся". А Эрнесто Вальверде снова отметил Месси: "Лео — инопланетянин. Всякий раз, когда он с мячом, происходит что-то фантастическое".

Англия. Александр Зинченко был признан лучшим игроком матча против "Борнмута" (1:0)! А также обновил рекордную серию — во всех 14 матчах АПЛ, в которых он участвовал, "МанСити" обязательно побеждал. "Зинченко был великолепен сегодня, придавая атакам "Сити" ширину", — оценил игру левого защитника легендарный Алан Ширер. А тренер "горожан" Пеп Гвардиола сказал: "Зинченко очень важен для нас. Он играет на очень высоком уровне как с мячом, так и без мяча. Играет внимательно, и это прекрасно. Алекс предан, умен и отлично понимает мои требования". Зинченко номинирован на звание игрока месяца среди фанатов "МанСити" (с Агуэро и Стерлингом). И его команда стала лидером АПЛ: "Ливерпуль" потерял очки в мерсисайдском дерби (0:0).

"Челси" перед приездом "Динамо" добыл вторую победу подряд в чемпионате. Без травмированных Кэхилла, Дринкуотера и Дзаппакосты "синие" обыграли "Фулхэм" (2:1). Маурицио Сарри сменил гнев на милость и вернул в стартовый состав вратаря Кепу, заявив: "Было неприятно, но мы с ним вместе стали сильнее". Все голы были забиты еще в первом тайме, у "Челси" отличились Игуаин и Жоржиньо.

"МЮ" не без трудностей справился с "Саутгемптоном" (3:2), а Сульшер повторил тренерский рекорд Сарри, не проиграв в первых 12 матчах в АПЛ (10 побед, 2 ничьи).

Италия. "Лацио" уничтожило "Рому", во второй раз в истории выиграв римское дерби с разницей в три мяча — 3:0. Тренер "орлов" Симоне Индзаги посвятил эту победу своей маме: "У нее сегодня день рождения!". Наставник "волков" Эусебио Ди Франческо: "Нам нужно серьезно поработать над психологией. Не понимаю, почему мы начали играть так расслабленно". "Милан" минимально одолел "Сассуоло" (1:0) и продлил беспроигрышную серию в Серии А до девяти матчей.

Германия. Дортмундская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу" (1:2), идущему возле зоны вылета. Забив единственный гол "шмелей", Алькасер повторил свой рекорд голов за сезон (13).

"Бавария" уничтожила гладбахскую "Боруссию" (5:1) и сравнялась с лидером. А Роберт Левандовски отличился 195-м голом в чемпионате Германии, сравнявшись с Клаудио Писсаро — рекордсменом среди бомбардиров-легионеров. Нико Ковач не скрывал радости: "Наша лучшая игра в этом сезоне!". 

Франция. "ПСЖ" обыграл "Кан" благодаря дублю Мбаппе (2:1). У Килиана уже 24 гола, больше в топ-пятерке чемпионатов только у Месси (25). Парижане набрали 71 очко в 26 турах, рекорд Лиги 1.

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Тег чемпионат Франции, чемпионат Англии, чемпионат Испании, чемпионат Италии, чемпионат Германии

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АВТОР:

Кирилл Круторогов

Источник:

Сегодня|Спорт

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