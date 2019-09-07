Зинченко посвятил гол маме и пригрозил Месси: заявление лидера сборной Украины после 3:0 в Вильнюсе

Зинченко и его мама / Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко оригинально прокомментировал победу украинцев над Литвой (3:0) в отборе Евро-2020, которая позволила команде Андрея Шевченко укрепить свое лидерство в группе В. Именно гол Зинченко, чья мама в этот день отмечала день рождения, положил начало разгрому литовских футболистов.

Смотрите, как Зинченко забивал Литве

"Мы настраивались на такой результат. Для нас не важно какой счет, так как мы взяли три очка. Была установка тренерского штаба нагнетать и давить на соперника. Были некоторые проблемы, но у нас в целом все получалось, – заявил после вильнюсских 3:0 Александр Зинченко. – Быстрый гол раскрепостил нас и снял напряженность. Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения. Очень ее люблю и желаю ей крепкого здоровья. Все остальное будет. В прошлому году тоже забил на ее день рождения – чехам. Не знаю, что делать, наверное, перед каждым матчем думать, что у мамы день рождения, тогда, может, буду забивать больше, чем Месси".

Смотрите, как Зинченко забивал год назад чехам

"Конечно, непривычно было играть против Литвы на синтетическом газоне. Непросто было адаптироваться к такому полю, однако оно было одно для всех. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не чувствовали, что играем в гостях", – сказал Зинченко.

Девушка Зинченко – Влада Седан – на матче Литва – Украина работала в эфире канала "Футбол 1"

Как сообщалось ранее, стал известен исторический статус победы сборной Украины для Шевченко. Выигрыш в Вильнюсе оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо".

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