Месси диктует свои правила новому тренеру "Барселоны": Лео хочет пригласить аргентинца из "Ман Сити"

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

Капитан "Барселоны" Лионель Месси порекомендовал новому главному тренеру команды Кике Сетьену приобрести форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Об этом сообщает Mirror.

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У 61-летнего специалиста и аргентинского футболиста состоялся разговор с глазу на глаз после назначения Энрике наставником "сине-гранатовых". Во время беседы Месси сказал, что Агуэро является идеальным кандидатом на замену Луису Суаресу, который из-за травмы вышел из строя на четыре месяца.

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В этом сезоне Агуэро принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 31-летнего нападающего 18 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт аргентинца с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2021 года.

Кстати, Месси стал Джоном, который едва спасся от смерти: бесподобная реакция детишек Лео. Супруга знаменитого аргентинского футболиста показала, на кого из героев "Диснея" похож Лионель.

Ранее мы рассказывали, что новым тренером "Барселоны" стал Кике Сетьен, ранее работавший в "Бетисе". Контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2022 года.

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