Месси до конца зимы потерял партнера-"Каннибала": он ляжет под нож

Уругваец Луис Суарес готовится к операции из-за проблем с коленом. Его возвращения ждут к играм ЛЧ с "Наполи"

Луис Суарес / Фото: AFP

У форварда "Барселоны" Луиса Суареса выявлены проблемы с коленом. Как сообщает издание Sport.es, уругвайский партнер Лионеля Месси, за регулярные укусы соперников получивший прозвище "Каннибал", рискует оказаться вне игры на шесть недель. Напомним, на днях Суарес и его "Барселона" проиграли "Атлетико" 2:3 в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, пропустив решающие два мяча на последних минутах.

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Согласно информации испанских СМИ, на этих выходных Луис Суарес пройдет углубленное медицинское обследование, но уже сейчас все указывает на то, что игроку понадобится операция. Отмечается, что из-за повреждения форвард не мог на сто процентов выкладываться в последних матчах. Например, проигранную встречу с "Атлетико" уругваец проводил на уколах.

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Сам Суарес готов лечь под нож, чтобы помочь команде в завершающей фазе сезона. Ожидается, что из-за возможного хирургического вмешательства нападающий может пропустить до шести недель, что позволит ему вернуться в строй перед поединками 1/8 Лиги чемпионов с "Наполи" (25 февраля и 18 марта).

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Напомним, что в матче "Барселона" – "Атлетико" произошла потасовка с участием Месси, Альбы и Фелиша. Но больше всех во время командных разборок размахивал руками игравший на уколах Суарес.

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