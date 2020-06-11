Месси и компания – снова с нами: расписание, результаты и трансляции чемпионата Испании по футболу

28-й тур Ла Лиги пройдет с 11 по 14 июня, лидеры сыграют с аутсайдерами

Сегодня возобновляется второй футбольный чемпионат в Европы из ТОП-5 – испанская Ла Лига. Три месяца команды на Пиренеях стойко переживали коронавирус и вот получили возможность вернуться на поле. Узнавайте, где смотреть первый матч чемпионата Испании после выхода из карантина. С четверга по воскресенье пройдут все 10 матчей 28-го тура.

Конкуренты в борьбе за победу в чемпионате – "Реал" и "Барселона" – сыграют с командами из нижней части турнирной таблицы. "Барса" в субботу слетает на Мальорку. Мы писали, что Месси вернулся в строй после травмы правого квадрицепса. А "Реал" в воскресенье примет дома команду из Эйбара.

Четверг, 11 июня

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23:00 "Севилья" – "Бетис", ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.85 – 3.70 – 4.30

Пятница, 12 июня

20:30 "Гранада" – "Хетафе", ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv

Букмекеры: 3.35 – 3.00 – 2.50

23:00 "Валенсия" – "Леванте", ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.75 – 4.10 – 4.50

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Суббота, 13 июня

15:00 "Эспаньол" – "Алавес"

Букмекеры: 2.10 – 3.30 – 3.90

18:00 "Сельта" – "Вильярреал", ТВ: "Футбол 3" (с 18:25), oll.tv

Букмекеры: 2.70 – 3.40 – 2.70

20:30 "Леганес" – "Вальядолид", ТВ: "Футбол 3", oll.tv

Букмекеры: 2.30 – 3.10 – 3.60

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23:00 "Мальорка" – "Барселона", ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 9.90 – 6.30 – 1.30

Воскресенье, 14 июня

15:00 "Атлетик" – "Атлетико", ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv

Букмекеры: 3.80 – 3.00 – 2.30

20:30 "Реал" – "Эйбар", ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.25 – 6.50 – 12.50

23:00 "Реал Сосьедад" – "Осасуна", ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.70 – 4.00 – 5.10

Турнирная таблица чемпионата Испании

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