"Месси и Роналду дискредитируют футбол": в ФИФА недовольны поступком звездных футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на отсутствие одних из лучших футболистов современности Криштиану Роналду и Лионеля Месси на торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2018, которая состоялась вчера в Лондоне.

Напомним, впервые с 2008 года награда не досталась этой парочке – лучшим игроком года был признан Лука Модрич из "Реала".

"Месси и Роналду дискредитируют футбол. Они даже не осознают это. В первую очередь это вредит спорту, а затем – им", – сообщил анонимный источник в организации.

В ФИФА недовольны, что как только они перестали быть главными героями, то оба стали отказываться посещать церемонии, где собирается вся футбольная элита. В организации считают, что это неуважение к тем, кто помогал Роналду и Месси завоевывать эти награды и сопровождал их в момент триумфа.

Напомним, что лучшим тренером года был признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а вратарем – Тибо Курута. Также определился лучший тренер года в женском футболе.

Награду Ференца Пушкаша за лучший гол сезона выиграл Мохамед Салах за мяч в ворота "Эвертона".

Добавим, что Салах не вошел в символическую сборную года по версии ФИФА. В команду года попали три француза, по два бразильца и испанца, а также по одному представителю сборных Португалии, Аргентины, Бельгии и Хорватии.