Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Месси и Роналду смотрят ему в спину: футболист "Шахтера" показал феноменальную скорость

6 августа, 18:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бразильский защитник Додо в повторном матче с "Вольфсбургом" разогнался до 33,8 км/ч

В среду вечером "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" во втором поединке 1/8 финала Лиги Европы. Кроме собственно позитивного результата, победный матч принес несколько дополнительных бонусов.

Реклама

Например, "Шахтер" гарантировал Украине пропуск в групповой этап Лиги чемпионов. А в самой встрече "горняков" против немецкой команды зафиксировали выдающуюся скорость у защитника Додо. В одном из эпизодов 21-летний бразилец разогнался до 33,8 км/ч, информирует научная группа "Шахтера". Этот показатель является высоким не только для футболистов, но и для легкоатлетов.

Интересно, что по одному из последних исследований скорости передвижения игроков в футболе нынешний показатель Додо попал бы на седьмое место рейтинга. В топ-10 бразилец обошел был Криштиану Роналду и Лионеля Месси, чьи максимальные скорости составили 33,6 и 32,5 км/ч соответственно. А самым быстрым остается валлийский вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл, как-то разогнавшийся до 36,9 км/ч.

Узнайте также о том, что ждет "Шахтер" в плей-офф Лиги Европы.

Смотрите, как Додо забивал в ворота загребского "Динамо" в Лиге чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол скорость Шахтер Донецк Криштиану Роналду Лионель Месси Вольфсбург Додо
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять