Месси и Роналду смотрят ему в спину: футболист "Шахтера" показал феноменальную скорость

Бразильский защитник Додо в повторном матче с "Вольфсбургом" разогнался до 33,8 км/ч

В среду вечером "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" во втором поединке 1/8 финала Лиги Европы. Кроме собственно позитивного результата, победный матч принес несколько дополнительных бонусов.

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Например, "Шахтер" гарантировал Украине пропуск в групповой этап Лиги чемпионов. А в самой встрече "горняков" против немецкой команды зафиксировали выдающуюся скорость у защитника Додо. В одном из эпизодов 21-летний бразилец разогнался до 33,8 км/ч, информирует научная группа "Шахтера". Этот показатель является высоким не только для футболистов, но и для легкоатлетов.

Интересно, что по одному из последних исследований скорости передвижения игроков в футболе нынешний показатель Додо попал бы на седьмое место рейтинга. В топ-10 бразилец обошел был Криштиану Роналду и Лионеля Месси, чьи максимальные скорости составили 33,6 и 32,5 км/ч соответственно. А самым быстрым остается валлийский вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл, как-то разогнавшийся до 36,9 км/ч.

Узнайте также о том, что ждет "Шахтер" в плей-офф Лиги Европы.

Смотрите, как Додо забивал в ворота загребского "Динамо" в Лиге чемпионов:

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